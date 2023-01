Coupe du monde de hockey: dernier galop d'entraînement pour les Red Lions, Dohmen et Arthur Van Doren ménagés

John-John Dohmen, remis d'un épisode grippal, était présent mais ne s'est pas entraîné avec le groupe. Le milieu de terrain de 34 ans, 436 caps avec la Belgique, ne devrait pas non plus jouer samedi. "En arrivant en Inde, il a souffert d'un virus, désormais sous contrôle. Dans l'intérêt du tournoi, et de sa longueur, il ne jouera probablement pas samedi", a expliqué l'entraîneur Michel van den Heuvel vendredi.

De son côté, Arthur Van Doren, en raison de quelques douleurs au dos, s'est contenté d'exercices individuels en marge du groupe. Rien d'inquiétant selon le technicien néerlandais. "Tout est sous contrôle", a-t-il précisé au moment de passer en revue ses troupes.

Contrairement aux Jeux Olympiques, lors desquels la frontière entre réservistes et titulaires pouvaient changer lors de chaque match, un changement est désormais définitif.

Les Red Lions, champions olympique et du monde, devront empocher les trois points contre les Sud-Coréens (FIH 10), afin d'aborder dans les meilleures conditions le duel de mardi contre l'Allemagne, qui pourrait s'avérer déterminant pour la première place, qui donne directement accès aux quarts.

