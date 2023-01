Coupe du monde de hockey: les Pays-Bas sans forcer contre la Malaisie, la Nouvelle-Zélande s'impose aussi

Les Pays-Bas (FIH 3), finalistes des deux dernières éditions de la Coupe du monde, débutaient leur tournoi contre la Malaisie (FIH 11). Après un premier quart-temps vierge en but, les 'Oranje' ont marqué à deux reprises, via Thijs van Dam (20e) et Jip Janssen (24e) sur stroke. Dans le second acte, l'équipe de Jeroen Delmee a ajouté un 3e but, sur pc, grâce à Teun Beins (47e) avant que Jorrit Croon ne fixe le score à 4-0 (59e) contre des Malaisiens valeureux mais en manque d'efficacité.