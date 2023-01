Coupe du monde de hockey: suivez en direct le match des Belges contre les Allemands (Dès 14h25)

En Pro League, les deux nations ont l’habitude de se croiser. Les résultats sont plus anecdotiques car la Pro League sert surtout de laboratoire pour préparer les grands rendez-vous : 5 victoires pour les Belges contre une défaite et deux revers au terme de shoot out. Il reste encore deux tests matchs avec une victoire et un partage.

Le match est diffusé sur VOOSportWorld avec des commentaires de Jean-François Remy et son consultant Max Luycx.

Les Belges ont pris l’ascendant sur les Allemands qui courent derrière un titre depuis celui de l’Euro 2013.

Vincent Vanasch, l'espion belge au coeur du système allemand