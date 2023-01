L'analyse d'Elliot Van Strydonck: "Boon, c’est un attaquant lunaire"

”Les Red Lions ont besoin de leur sleeper numéro un. Il est le meilleur du monde. Il a été touché près du genou. Cela ne sent pas bon. Il faut voir si le souci est ligamentaire. Ce qui me gênait, c’est qu’il est sorti très vite. Il n’avait pas une bonne tête. Les Belges ont d’autres atouts sur pc avec Luypaert, Boon et Cosyns. Luypaert est bon aussi, mais un peu plus lent. Boon a un mouvement rapide. Cosyns est doué aussi....

