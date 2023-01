L'ombre au tableau des Red Lions: Alexander Hendrickx va passer une IRM après sa blessure à la Coupe du monde de hockey

Le défenseur de 29 ans, qui n'est plus monté au jeu par la suite, et qu'on a pu apercevoir avec une poche de glace apposée sur le genou droit, va devoir passer une IRM une fois la délégation belge de retour dans son camp de base à Bhubaneswar.

Alors que le pc était l'arme létale des Belges, notamment aux JO avec 14 buts d'Hendrickx, la phase n'est pas encore tout à fait au point lors de cette Coupe du monde. Les Red Lions n'ont pas su concrétiser un seul des six pc obtenus vendredi. "Il faudra trouver quelques astuces car on a vu que ça n'allait pas. On a maintenant quelques jours pour perfectionner ça, avant les matchs décisifs", a estimé Vincent Vanasch après la rencontre.

Une blessure d'Alex Hendrickx constituerait un sacré coup dur pour Michel van den Heuvel, déjà tracassé en début de tournoi par les pépins successifs de John-John Dohmen, Arthur Van Doren et Simon Gougnard.