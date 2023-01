Hendrickx a du mal à encaisser son forfait pour la Coupe du monde: "Si je continuais, je risquais une absence de plusieurs mois"

"Je suis forcément content quand l'équipe gagne mais la déception est toujours bien présente", a avoué Hendrickx, présent dans les gradins du Kalinga Stadium de Bhubaneswar aux côtés de sa famille mardi soir. "Encaisser la nouvelle a été dur. C'est le sport, je ne dois pas trop y penser. J'ai déjà commencé ma rééducation pour revenir le plus vite possible."

Continuer le tournoi aurait été trop dangereux pour Hendrickx, qui restera sur la touche pour six à huit semaines. "Si j'avais continué et que quelque chose m'était arrivé, j'allais devoir me faire opérer et je risquais une absence de plusieurs mois", a expliqué celui qui se projette déjà vers l'EHL, début avril avec son club de Pinoké, et l'Euro prévu en août.

Meilleur buteur des JO 2020 à Tokyo avec 14 buts, dont 13 sur pc, Hendrickx estime que les Red Lions sont tout à fait capables de décrocher une nouvelle couronne mondiale. "J'ai entièrement confiance en eux. Cette équipe est impressionnante de flexibilité, elle est capable de s'adapter à toutes les situations, elle reste calme et ne panique jamais."

Actif à Pinoké depuis 2018, le défenseur de 29 ans est bien placé pour évoquer les Pays-Bas, que les Red Lions pourraient retrouver en demies si les Oranje venaient à battre la Corée du Sud mercredi. "C'est une équipe jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Ils ont faim de victoires et c'est un groupe soudé. Ils ont des milieux et des attaquants très rapides et dangereux en contre. Mais je pense que si nous jouons à notre meilleur niveau, on doit les battre", a ponctué Hendrickx.