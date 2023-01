Coupe du monde de hockey: l'Allemagne 1re finaliste après un incroyable retournement de situation contre l'Australie

Grâce à un incroyable retour et un but à six secondes de la fin du temps réglementaire, l'Allemagne (FIH 4) a validé son ticket pour la finale de la Coupe du monde de hockey, en s'imposant 4-3 face à l'Australie, première mondiale et vice-championne olympique, vendredi au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, en Inde. Les 'Honamas' affronteront le vainqueur de l'autre demie, qui opposera la Belgique (FIH 2) aux Pays-Bas (FIH 3)