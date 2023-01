Sept finales majeures sur 10 en… 10 ans pour les Red Lions

Spécialiste tennis, hockey et padel

Diaboliquement génial. Ces Red Lions n’en finissent plus de gommer le complexe du p’tit Belge. À la force d’un plan ABCD, né en 2004 et rebaptisé BeGold, ils ont d’abord comblé l’immense fossé qui les séparait du top mondial. La poussée vers le sommet a été une réussite qui a mis 10 ans. Ce qui est encore plus admirable, c’est d’y rester. Depuis 10 ans, ils ont disputé...