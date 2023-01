Infiltré dans les lignes allemandes, Vincent Vanasch prévoit une belle finale: "J'ai essayé d'avoir des informations"

Après un partage en phase de groupes (2-2), Belges et Allemands vont se retrouver dans le duel pour l'or. "Ça va être une belle finale, entre deux grosses équipes en forme. L'Allemagne a réussi deux énormes retours en quarts et en demies, ça tourne bien pour eux. Lors du match de poule, on avait joué avec un effectif réduit (sans Arthur Van Doren et Simon Gougnard, préservés, ndlr). Ce sera cette fois différent, surtout avec le retour d'Arthur, pièce maîtresse de notre échiquier", a analysé le Bruxellois de 35 ans.

Vanasch a ensuite pointé une faiblesse allemande. "Ils ont réalisé deux retours incroyables contre l'Angleterre et l'Australie mais c'est parfois compliqué pour eux mentalement. Ils s'énervent très vite, on l'a vu dans les matchs jusqu'à présent. C'est assez instable de ce côté-là. Quand ils sont dans une spirale positive, ils jouent très bien. Si nous parvenons à casser leur jeu, je pense que ça va leur faire mal", a-t-il prédit.

Après des titres mondial (2018), européen (2019) et olympique (2021), l'équipe nationale est à une victoire d'encore un peu plus marquer l'histoire du hockey international. "Ce serait vraiment magnifique et tout à fait spécial de réaliser ce doublé, ici en Inde."