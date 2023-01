Le retour des héros: les Red Lions sont arrivés à Zaventem ! (PHOTOS)

En petit comité, les Red Lions ont fait leur apparition sur les marches du Sky Hall de l’aéroport de Bruxelles sous les coups de 8h25, où seules les familles des joueurs sont présentes. Un fond sonore et des lumières colorées égaient la pièce qui ne manquait pas. Les cris des enfants à la vue de leur papa, la joie et sourire des compagnes et la fierté des parents, tout était réuni pour que la tristesse laisse place à la la fête et aux retrouvailles.

Après plus de 20h de voyage où ils ont passé leur temps à refaire la finale des dizaines de fois dans leur tête : “Qu’est-ce qui n’a pas été, ces moments, ces détails qui ne sont pas tombés pour nous au bon moment, l’Allemagne a eu un brin de chance mais c’est le sport”. Presque gêné de prendre quelques minutes au meilleur gardien du monde qui n’a pas encore eu le temps d’embrasser toute sa famille, Vincent Vanasch nous fait part de ses impressions sur l’engouement du pays “On sent que le pays a vibré de nouveau, malgré que nous n’avons pas ramené l’or, on sent que les gens nous suivent et sont derrière nous”.

”C’est bien que ce soit une fête en petit comité, c’est ce qu’il nous faut. On se connaît tous ici, c’est une véritable famille”, déclare John-John Dohmen, partagé entre déception et fierté : “On passe vraiment tout près, on aurait dû gagner ce tournoi mais quand on regarde en arrière, les résultats des dernières années, c’est énorme ce que l’on a accompli.

Il va être le temps, petit à petit, d’accepter la défaite et de laisser place à la fierté pour les Red Lions.

Pour d’autres et pour beaucoup en Belgique, leur retour était le temps de leur dire merci, comme l’exprime la ministre des sports, Valérie Glatigny :” Ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait vibrer. On a tous tremblé durant le shoot out. On voulait partager cette émotion avec eux.” Présent à ses côtés, le Premier ministre n’a pas pu s’empêcher de glisser un mot à l’oreille de Vincent Vanasch: “mon fils a commencé le hockey grâce à vous. Félicitations pour votre compétition. Vous nous avez rendus fiers”.

Le temps de quitter la pièce où les scènes de bonheur en noir jaune-rouge ne sont pas près de s'arrêter, les joueurs, entourés de leurs familles, auront six semaines de repos avant de reprendre le chemin des terrains. L’objectif, prendre leur revanche et gagner la prochaine Coupe d'Europe, en Allemagne.