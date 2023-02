À Zaventem, puis à Londres, les filles ont pris les mêmes avions que les garçons mercredi. Dès leur arrivée à Pretoria, elles ont disputé un match amical contre les USA. L’occasion était belle de découvrir la salle. “Le sol est différent”, confie la gardienne Elodie Picard. “Pour moi, il ne glisse pas du tout. Les joueuses me confient qu’il est dur et qu’il accélère par moments la balle.”

Elles auront encore quelques sessions dans la salle avant leur premier match de dimanche. Le menu sera copieux avec deux premières rencontres de haut vol : les Tchèques et les Ukrainiennes. “Ce sont deux gros morceaux”, reprend la keeper. “Nous devrons surtout battre la Canada et le Kazakhstan.”

En effet, l’objectif pour la quinzième nation mondiale, ce sont les quarts de finale ce qui oblige les Belges à mettre deux nations derrière elles dans la poule. “Disputer la demi-finale serait incroyable. Je le vois comme un petit rêve. Plus réalistement, nous sommes capables d’accrocher les quarts de finale.”

L’équipe a subi quelques remaniements par rapport à l’année passée. La défense sera inédite. Seule Ronquetti était déjà là. Bierlaire, Coudron et de Kerckove ou Delforge devront vite trouver le bon rythme et les automatismes. Dans le milieu, les tours de contrôle Vander Gracht et Marine Truyens ont l’expérience pour réguler le trafic. A l’avant, le retour de De Mot est une bonne nouvelle.

“Nous devons nous passer de Daphné Gose et de Morgane Vouche qui sont blessées. Joanne Peeters n’est plus là. Le groupe a subi quelques changements, mais nous avons tout fait pour être prêtes pour le tournoi.”

L’une des clefs repose aussi sur la capacité à l’équipe à être portée par l’ambiance de ce grand tournoi. “Dans les rues, on a vu de nombreuses banderoles. Le terrain est entouré par de grandes tribunes. Nous ignorons encore si les gens seront présents en masse. Lors du Mondial de 2015, nous jouions en Allemagne. Les spectateurs étaient nombreux”, conclut Elodie Picard qui est l’une des plus fidèles à son poste. “J’ai disputé tous les tournois depuis 2014. Aux championnats d’Europe, nous avons effectué à plusieurs reprises des allers-retours entre l’Euro A et l’Euro B.”

Sélection belge

Marie Goethals de Mude, Elodie Picard, Noa de Kerckove, Laurine Delforge, Charlotte Vander Gracht, Marie Ronquetti, Romane Bierlaire, Claire Barry, Marine Truyens, Margaux Coudron, Juliette Duquesne, Caroline Wagemans, France De Mot.

Coach : Maxi Garreta.

Les deux poules

Groupe A.- Pays-Bas (2), Autriche (8), Australie (9), USA (12), Afrique du Sud (14), Nouvelle-Zélande (n.c.)

Groupe B.- Ukraine (4), République tchèque (5), Namibie (10), Kazakhstan (11), Belgique (15), Canada (16).

Le programme des Indoor Red Panthers

Groupe A

République tchèque - Belgique Di 19h10

Ukraine – Belgique Lu 13h20

Kazakhstan - Belgique Ma 19h10

Belgique - Namibie Me 9h50

Belgique – Canada Je 14h30