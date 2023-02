Coupe du monde de hockey en salle: battus aux shoot-outs par l'Iran, les Indoor Red Lions privés du dernier carré

Malgré une grosse pression iranienne en début de match, les Belges entamaient la rencontre sous les meilleurs auspices, Brian Van Bogaert prolongeant dans le goal vide un envoi de Gaëtan Dykmans (3e). Ce dernier, après un poteau touché par Philippe Simar, doublait l'avance en toute fin de 1er quart-temps, profitant d'une déviation malencontreuse d'un défenseur iranien (10e).

Dans le 2e quart, les champions d'Asie ont gardé une haute intensité dans le match, la Belgique sortant en contre, mais malgré 3 penalty-corners (pc) pour les Belges, le marquoir ne bougeait plus avant le repos. De retour des vestiaires, la Belgique profitait de sa possession de balle plus importante pour servir Simar qui ne manquait pas l'occasion de tromper Sasan Hataminejad, le gardien adverse (23e).

Le match s'emballait ensuite, avec directement une réduction de score de Reza Norouzzadeh (23e), suivi d'un 4e but belge via Van Bogaert (25e) et un 2e iranien de Amirmahdi Mirzakhani (25e, 4-2). Le suspense augmentait encore d'un cran dans le 4e et dernier quart avec 2 transformations irannienne sur pc de Norouzzadeh (32e et 35e), entre-coupé par un 2e but de Simar (35e).

L'égalisation de Mirzakhani à 3 minutes du terme (37e) conduisait les 2 équipes à se départager aux shoot-outs. Les 3 premiers essais se soldaient par une égalité 2-2, laissant place à des duels à la mort subite. Tant Romain Henet que le 2e gardien iranien Vahid Samadinaghadehi, grâce à leur arrêts, ont gardé espoir pour leur équipe, mais finalement Mirzakhani a trouvé la faille au 9e shoot-out, qualifiant son équipe pour le dernier carré.

Pour une place en finale, l'Iran rencontrera samedi le vainqueur du quart entre l'Autriche (FIH-1) et l'Argentine (FIH-19). L'autre demi-finale mettra aux prises les vainqueurs des deux autres quarts entre d'une part les Etats-Unis (FIH-18) et la Namibie (FIH-16), et d'autre part les Pays-Bas (FIH-7) et l'Afrique du Sud (FIH-11).