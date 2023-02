Les Indoor Red Panthers se dirigent également vers les quarts

Marine Truyens soufflait : "On savait les Canadiennes capables de tout. Elles avaient obtenu des résultats solides. Du coup, on a convenu de garder la balle le plus possible. On avait ainsi moins de pression et cela nous permettait de rester sereines. Oui, c'est vrai qu'on a manqué de rythme et que cela n'a sans doute pas été joli pour les spectateurs. On a eu moins peur qu'hier où on avait eu peu de repos : ici, on était plus lucides."

Les Belges rencontreront l’Afrique du Sud pour une place en demi-finale.

Triste fin de poule pour les Lions, battus 1-7

La confrontation des Plats Pays n’avait plus énormément d’importance, les deux équipes étant déjà qualifiées pour les quarts de finale. Les Néerlandais n’ont pas laissé beaucoup d’espoir aux Belges en les prenant à la gorge avec deux buts après seulement 6 minutes de jeu. La suite n’allait pas être vraiment différente avec une formation belge nettement en dessous au niveau incursion dans le cercle et tirs au but. La défaite est solide et les Belges terminent finalement 3e de leur poule.

Ils iront en quart de finale défier l’Iran.