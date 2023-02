Spécialiste tennis, hockey et padel

L’Anversoise Emma Puvrez et la Namuroise Lotte Englebert nagent en plein bonheur. Elles ont appris à se connaître lors d’un stage à Philadelphie avec les Red Panthers. Elles ne se quittent plus.

Les couples dans le sport belge (1/5), Emma Puvrez et Lotte Englebert: ”Nous nous marierons un jour, mais pas aujourd’hui”

Depuis trois ans et demi, Charlotte Englebert et Emma Puvrez filent le parfait amour. Les deux Red Panthers démontrent au quotidien que l’amour d’un couple peut se renforcer même si elles mêlent vie professionnelle et vie privée. Les deux championnes...