Coup de tonnerre chez les Red Lions: McLeod et Fulton quittent la Belgique !

Après la dernière Coupe du monde masculine, Graham Reid avait annoncé sa démission en tant que coach principal de l’équipe masculine indienne. Aujourd’hui, Hockey India a annoncé la nomination de Craig Fulton comme nouveau coach principal. Le Sud-Africain, qui avait rejoint le staff de coaching des Red Lions en juillet 2018 en tant qu’adjoint de Shane McLeod, est devenu champion olympique, du monde et d’Europe avec l’équipe masculine belge.

Dans son communiqué, l’Association Royale Belge de Hockey tient à remercier Craig pour l’excellente collaboration au cours des six dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans son nouveau défi.

Shane McLeod, aussi, s’en va relever d’autres défis. Il a pris la direction d’Hamburger Polo Club. Shane McLeod, l’ancien coach à succès des Red Lions, avec lesquels il a remporté l’argent et l’or olympiques et est devenu champion d’Europe et du monde, et l’actuel assistant de Michel van den Heuvel, a annoncé son intention de ne pas renouveler son contrat avec la Fédération belge, qui a pris fin après la Coupe du monde masculine.

Le Néo-Zélandais assumera dorénavant un rôle de conseiller auprès du Hamburger Polo Club et l’aidera à rafraîchir son programme. À noter que l’équipe masculine, dirigée par l’ancien international allemand Matthias Witthaus, compte en ses rangs cinq joueurs néo-zélandais, dont trois ont été coachés par Shane lorsqu’il coachait l’équipe nationale de Nouvelle Zélande.

Shane explique sa décision par le besoin de prendre un peu de distance avec le staff et les joueurs avec lesquels il a été impliqué pendant les huit dernières années et exprime sa volonté de relever un nouveau défi dans un cadre de développement.

Qui va les remplacer ? L’ARBH reste positif. Elle voit dans ces changements de nouvelles opportunités pour se développer et aider son coach Michel van den Heuvel à encore élever le niveau de l’équipe. Elle va maintenant explorer les différentes options afin de mettre en place le meilleur remplacement possible pour le staff et l’équipe.