La victoire du Dragons est indiscutable. Les Anversois ont allié vitesse, précision et efficacité pour obtenir sept pc en première mi-temps. Nicolas Della Torre en a mis deux alors que Depelsenaire en a sorti un du stick en hauteur et que Vandenbroucke a été solide sur les autres. Les Anversois ont évolué un ton trop haut pour la jeune garde waterlootoise.

À 0-3, les cadres se sont fait entendre à la drève d’Argenteuil. Si le Watducks a équilibré les échanges, il lui manquait cette connexion avec l’attaque pour réellement inquiéter les joueurs de Brasschaat déjà bien en place pour un match de reprise.

À Waterloo, le chemin vers le top 4 sera plus compliqué. Durant l'hiver, l'équipe s'est réunie plusieurs fois pour insister sur les objectifs. "Nous jouons avec beaucoup de jeunes. Nous avons appliqué une nouvelle tactique, commençait William Ghislain. Nous avons eu de bonnes réunions (10 ou 15). Nous avons insisté sur le travail et l'investissement. Max (Van Oost), Tommy (Willems) et moi, nous devons apprendre ce rôle de leader. Nous avons confiance en notre groupe qui ne manque pas de qualité. Cela ira."

Thibaut Vinel