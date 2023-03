Le T2 des Red Lions sera bientôt annoncé

Le patron de Red Lions indique ainsi un autre chemin qui pourrait être le qualificatif pour les JO qui rassemblera 16 équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier directement en étant champion continental. "De ce que j'ai entendu, ce sera soit en Espagne, soit en Angleterre. O n va en Allemagne pour reconduire notre titre européen."

La Pro League sera donc un passage intéressant pour le T1 afin de préparer ses joueurs à cet Euro. Il vient d'élargir son noyau à 27 en incluant quatre nouveaux U21 et en donnant aux jeunes Van Oost and co plus de responsabilités. "Cette Pro League est une belle plate-forme pour étoffer votre groupe, essayer des jeunes, préparer les grands tournois. Ce sont des matchs avec du public, des enjeux ; ce sera au mois de juin chez nous et ce sera l'occasion d'en faire de belles rencontres de haut niveau."

Au cours de la prochaine période préparatoire à l'Euro, van den Heuvel devra faire des choix. Il ne veut pas se prononcer sur l'expérience ou le potentiel. "Il me faudra trouver une balance entre les deux ; intégrer des jeunes et les faire jouer est une obligation pour préparer l'avenir. Les jeunes qui frappent à la porte de l'équipe sont ceux qui vont jouer le plus grand nombre de rencontres. Mais si je vais à l'Euro avec une équipe composée que de jeunes, je ne vais jamais le gagner. Mais pour ces jeunes, je veux prendre en compte les perspectives en vue de Paris, mais aussi Wavre 2026 et L.A. 2028."

Après les départs de ses adjoints Craig Fulton et Shane McLeod, Michel van den Heuvel s'est retrouvé bien seul dans son staff. "Les noms sont déjà connus, il reste des détails à régler avant de les rendre public. Mon staff est suffisamment étoffé et me convient parfaitement ; mais je dois bien sûr le compléter avec les connaissances techniques nécessaires pour couvrir tous les domaines." Van den Heuvel ne se fait aucun souci à ce sujet.