Watducks – Orée 3-1

Watducks : D’Hooghe ; Breyne, Truyens, Cabut, L. Goeminne ; Lhopital, Limauge, Raymakers ; Boey, Ronquetti, White ; puis Delhalle, N. Goeminne, Laurito, Vandersteen, Damilot

Orée : Ibanez ; Balon-Perrin, de Kerchove, Stordeur, Franck ; Singh, Belis, Vincent ; Verzura, Bonami, Van Outryve ; puis Barry, Clapès, Devresse, Kreusch, Delva

Arbitres : Mme A. Mahieu et H. Watteyne

Cartes vertes : 33e Stordeur, 35e Raymakers

Les buts : 1re Bonami (0-1), 10e White (1-1), 46e Limauge sur pc (2-1), 70e Laurito (3-1)

Penalty corner Watducks 1/3 et Orée 0/4

L’Orée avait à peine le temps de prendre la balle en jeu qu’une poignée de seconde plus tard, Bonami trompait déjà D’Hooghe. Bonami exultait et criait sa joie. Le Watducks était cueilli à froid. Lhopital répondait par un tir dans le cercle qui s’écrasait sur le poteau à la 4e minute. Il n’y a pas eu de round d’observation. Bonami trouvait l’équerre sur un sleep qui avait trompé D’Hooghe. Toute seule, Emily White entrait dans le cercle et tirait. Même si Ibanez déviait la balle, elle ne pouvait empêcher l’égalisation. Deux buts et deux poteaux en moins de dix minutes ! L’Orée poussait en début de deuxième quart avec ce pc de Bonami détourné du stick par D’Hooghe. Van Outryve était proche d’une déviation devant la gardienne du Watducks. La belle circulait bien des deux côtés. Bonami était dans tous les bons coups. Ibanez détournait du bout du sabot gauche un tir croisé de Lhopital à la 29e minute. Stordeur prenait une verte sur la phase qui amenait le premier pc du Watducks. La défense de l’Orée était impeccable, mais la balle revenait. Le second pc ne donnait rien de plus. Raymakers prenait une verte juste avant la mi-temps. L’Orée a bien résisté en prenant des bouts de match à son compte. Mais, le Watducks joue sur un gros rythme qui épuise certaines filles de Bruxelles.

La défense du Watducks était trop laxiste à la reprise et concédait un 3e pc pour un coup de stick dans le cercle. Bonami levait encore sa balle, mais D’Hooghe la sortait du gant. Le temps passait, mais le Watducks peinait à contrôler ce match. À la 43e minute, Delhalle avait le temps de cadrer un tir très intéressant. Il filait dans les nuages. Le Watducks obtenait un 2e pc dans la foulée. Il n’était pas évident. Breyne jouait avec Limauge décalée qui trompait Ibanez. Goeminne s’offrait un tir. Le Watducks vivait un moment fort de son matchen cette fin de 3e quart. Breyne provoquait le 3e pc à la 48e minute. Breyne cherchait une phase avec Lhopital. L’Orée n’y était plus du tout.

Le dernier quart était plus nerveux avec plus de déchets des deux côtés. Le Watducks contrôlait les échanges, mais n’était pas à l’abri. Les Brabançonnes régnaient en maître sur le terrain. Ronquetti était frustrée de voir une balle déviée du pied devant elle sans qu’un pc ne soit sifflé. La domination restait stérile. A la 65e minute, c’est l’Orée qui obtenait un pc. Pour le reste, c’est le Watducks qui a fait tout le jeu. Ibanez sortait à quatre minutes de la fin. L’Orée poussait plus. D’Hooghe sortait une déviation dangereuse. Laurito mettait fin au suspense à trois secondes de la fin.

Le Watducks a fait le minimum syndical face à l’Orée.

Les autres matchs

Racing – Braxgata 0-0

Gantoise – Victory 3-2

15e Winthagen (0-1), 34e Ballenghien (1-1), 58e McEwan (1-2), 67e Sinia (2-2), 70e Ballenghien (3-2)

Wellington – Daring 4-0

3e Bierlaire (1-0), 34e Sol Palacio (2-0), 47e Bruyneel (3-0), 62e Draps (4-0)

Antwerp – Dragons 2-4

2e Vilar Del Valle (0-1), 13e Raye (0-2), 27e Jardel (1-2), 46e Struijk (2-2), 59e Vilar Del Valle (2-3), 65e Raye (2-4)

Louvain – Herakles Match à 15h30