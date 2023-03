“Deux semaines pour faire basculer une saison”

Le Well, qui a connu ses heures de gloire en Division Honneur, vit sereinement la saison de son retour au sein de l’élite. Même si l’équipe peine à mettre le rythme dans les matchs, elle répond présent sur un plan physique. “Nous avons de bonnes bases avec un niveau suffisant, dit encore Charline Bruyneel. Nous voulons augmenter notre niveau sur tous les plans. La première année en DH est vraiment compliquée car nous avons tous les dimanches des équipes qui sont tout de suite prêtes.”

La récompense n’en serait que plus belle. Le Well doit encore jouer à l’Orée, contre le Victory, à l’Herakles, contre Louvain, à Gand, au Racing et contre le Watducks. Le programme est copieux avec quatre matchs sur papier peu abordables. “Bien sûr qu’on regarde notre programme ainsi que celui de nos adversaires. Nous gardons notre sort entre les mains à condition de battre l’Orée et Louvain. Nous vivons deux semaines qui peuvent changer le cours de notre saison. Lors du premier tour, nous avions arraché cinq partages ce qui n’était pas si mal.”

Dimanche, elles monteront sur le terrain plus forte grâce à ce premier succès de la saison acquis sur le terrain du Daring. “Il était mérité, mais nous n’avions pas prévu ce score.”

Division Honneur Dames

La 16e journée

Dimanche 26 mars

Daring – Antwerp 12 h

Dragons – Braxgata 12 h

Victory – Watducks 12 h

Herakles – Gantoise 12 h

Louvain – Racing 12 h

Orée – Wellington 15 h 30

Le classement

1. Gantoise 15 13 1 1 61 18 40

2. Braxgata 15 11 3 1 29 13 36

3. Herakles 15 9 4 2 32 21 31

4. Watducks 15 9 3 3 38 20 30

5. Racing 15 7 5 3 24 14 26

6. Dragons 15 6 5 4 42 31 23

7. Antwerp 15 5 5 5 24 28 20

8. Victory 15 5 1 9 22 29 16

9. Daring 15 2 3 10 15 41 9

10. Louvain 15 2 2 11 10 28 8

11. Well. 15 1 5 9 17 41 8

12. Orée 15 0 3 12 14 44 3