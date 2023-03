L’Orée rate sa dernière chance de jouer les Play-offs

Orée - Léopold 2-4

Orée: Thieffry; Stockbroeckx, Beckers, Dohmen, Willems; Gencarelli, Curty, Masso; Simar, Domene, Plennevaux; puis Bogaerts, J. Raemdonck, A. Raemdonck, Langer, Branicki

Léopold: Henet; J. Verdussen, Forgues, Van Strydonck, Zimmer; Boccard, De Trez, Baumgarten; Boon, Englebert, Degroote; A. Verdussen, Muschs, Eaton, Cuvelier, Leeuw

Arbitres: MM. L. Dooms et M. Dutrieux

Cartes vertes : 26e Degroote, 31e Domene, 50 Gencarelli

Cartes jaunes : 44e Degroote, 65e Stockbroeckx, 69e Dohmen

Les buts : 11e Boon sur pc (0-1), 43 e Domene sur stroke (1-1), 52 e A. Verdussen (1-2), 55 e Degroote (1-3), 59 e Boon (1-4), 63 e Dohmen (2-4)

Penalty corner : Orée 0/6 Léopold 1/3

L’Orée jouait sa dernière carte dans la course aux play-offs. Un succès face au leader du championnat pouvait relancer les Sampétrusiens qui jouent bien ces dernières semaines mais craquent souvent dans le dernier quart. Pour ce match, l’Orée devait faire sans Dorian Thiery, blessé. Stan Branicki était aussi absent pour blessure. En face, au Léo, retour dans les cages de Romain après l’intermède la semaine passée d’Edgar Reynaud.

Le début de rencontre était plaisant, avec une envie des deux équipes de proposer du jeu. Les visiteurs étaient les premiers à se montrer dangereux mais Thieffry écartait le danger. Le Léo dominait les échanges et l’inévitable Tom Boon ouvrait le score sur pc à la 11e. L’Orée réagissait directement avec Max Branicki dont la lourde frappe, sans doute trop centrale, était dégagée par Henet. Ensuite, ce fut une succession de pc pour l’Orée jusqu’à la fin du quart, 5. Sur l’une de ses phases, la balle heurtait la barre transversale du but ucclois. S’il tanguait, le navire du Léo ne rompait pas, la défense avait le dernier mot.

Le second quart n’était pas fertile en occasions, avec un pc pour l’Orée joué en phase entre Simar et Max Plennevaux sans surprendre la défense visiteuse. En face, Degroote centrait vers Englebert qui déviait au-dessus de l’objectif.

Au retour des vestiaires, le Léo obtenait un second pc qui n’était pas converti. A la 43e, l’Orée obtenait un stroke pour une poussée volontaire. Domene le transformait et l’Orée continuait de pousser malgré un cafouillage devant le but de Thieffry. En plein temps fort oréen et en toute fin de troisième quart, le Léo orchestrait une contre-attaque d’école avec Boccard qui jouait parfaitement un deux contre un avec Arthur Verdussen qui concluait d’un tir soudain.

Dès le début du dernier quart, Degroote tuait le suspense de la rencontre en ajoutant un but pour ses couleurs. Puis, quelques minutes plus tard, Boon alourdissait la marque et restait sur ses stats stratosphériques habituelles, entre deux et trois buts par match. L’Orée réduisait la marque en fin de match, un but qui portait le sceau de la jeunesse du club avec Bogaerts qui passait à Langer. Celui-ci remettait vers le but et Dohmen croisait sa reprise dans le but. Le Léo remportait un nouveau succès tandis que l’Orée remettait ses ambitions à la prochaine saison et jouera sans pression les prochaines rencontres, n’ayant plus grand-chose à jouer.

Le Dar a contrôlé le match de la peur pour sortir de la zone rouge

Daring – Old Club 7-2

Daring : Feldheim ; Legrain, Bell, Brunet, Bonanni ; Salis, Denis, Cosyns ; Van Linthoudt, Esmenjaud, Leffler ; puis Marque, Vander Gracht, Bindels, Delos, Jacqumotte

Old Club : Van Rysselberghe ; Jehaes, Lectius, Minadeo, A. Maréchal, Ulrich ; Dawance, Potenzoni ; De Moor, Holmes, Tambwe ; puis Chêne, Lamalle, Permin, Vermesse, Heine.

Arbitres : Mlle P. Cuypers et S. Michielsen

Cartes vertes : 30e Potenzoni, 33e Jacqmotte

Les buts : 6e Van Linthoudt (1-0), 8e Esmenjaud (2-0), 33e VanLinthoudt (3-0), 39e Van Linthoudt (4-0) , 41e Ulrich sur p (4-1), 53e Ulrich sur pc (4-2), 54e Leffler (5-2), 61e Leffler (6-2), 62e Van Linthoudt (7-2)

Penalty corner : Daring (0/5) et Old Club (2/5)

Le Daring démarrait le match avec deux pc rapides. En vain. A la 6e minute, Van Linthoudt était à la réception d’un long flick pour filer seul vers le but défendu par l’ancien Red Lion David Van Rysselberghe. L’attaquant bruxellois la jouait avec finesse pour marquer le premier but. Une longue passe en bord de cercle permettait à Esmenjaud de filer vers la baseline pour planter le 2e en pleine lucarne (2-0). L’Old Club réagissait enfin, mais Feldheim était sur la balle. La balle filait d’un cercle à l’autre.

Le deuxième quart démarrait par un gros save de Feldheim sur une récupération de De Moor. Sur le contre, Esmnjaud était proche du 3e. Les deux équipes confondaient vitesse et précipitation. Sur une percée dans l’axe, le Dar touchait le poteau et obtenait son 4e pc. Heine s’offrait un tir trop croisé. Van Rysselberghe sortait le 5e pc du stick. Feldheim devait dégager un tir de De Moor. L’Old Club pestait sur monsieur Michielsen qui prenait une verte pour avoir donné la balle après un coup de sifflet. Le geste était sportif, mais le règlement interdit à un adversaire de toucher la balle après une faute. Le deuxième quart était peu emballant. Van Linthoudt marquait le 3e but à la 33e minute d’un tir en revers. A nouveau, l’appel était remarquable.

A la 39e minute, Esmenjaud, très en verve, remontait le terrain et attendait le bon moment pour passer la balle à Van Linthoudt qui signait son 3e but de l’après-midi. L’Old Club obtenait son premier pc et Ulrich le transformait. Ce but lançait quelques minutes intéressantes pour les Liégeois. Ils étaient récompensés par un deuxième pc, puis surtout un troisième converti magistralement par Ulrich.

Le dernier quart s’annonçait palpitant. Sur un bon appel dans l’axe, Leffler tuait tout suspense à la 54e minute. L’Old Club poussait, mais ne donnait plus jamais l’impression de pouvoir revendiquer un point ou plus. Leffler profitait même d’un petit cadeau pour mettre son deuxième. Van Linthoudt, lui, armait un gros tir pour inscrire son 4e.

Le Daring sort de la zone rouge provisoirement grâce à un match dominé d’un bout à l’autre à l’exception de la 2e moitié du 3e quart.

Un partage juste mais frustrant

Dragons - Braxgata 1-1

Dragons: Van Doren; Della Torre, Geers, Harte, Lootens; Denayer, Gougnard, Rubens, Foubert; Govers, Crols, puis Putters, Cobbaert, Luyten, Martinez, Raes.

Braxgata: Walter; Loots, Clément, Luypaert, Van Cleynenbreugel; Van Biesen, Walsh, T. Biekens; Walker, Onana, Van Straaten puis Adriaensen, De Winter, Van Steerteghem O. Biekens, Mazzili.

Arbitres : Mlle C. Martin-Schmets et M.T. Bigaré

Carte verte : 50e Walsh

Les buts : 5e Gougnard (1-0), 32e De Winter sur pc (1-1)

Penalty corner : Dragons (0/5) Braxgata (1/3)

Le premier but de la rencontre tombe assez rapidement, le centre de Gougnard est dévié est dans le but par un défenseur du Braxgata, c’est 1-0. Le jeu est rapide, le Dragons veut doubler le score rapidement et le Braxgata quant à lui veut remettre les jeux à zéro en revenant au score rapidement. Denayer et Govers canardent le gardien, mais Walter est irréprochable.

Le deuxième quart est celui des pc, le premier du Dragons et ensuite trois pour le Braxgata. Il faut attendre le troisième pour que le sleep de De Winter, dévié par un défenseur, termine dans le but. La mi-temps est sifflée sur le score de 1-1.

La reprise de mi-temps verra un quart teinté de phase de pcs en faveur du Dragons. Soulignons la sortie magnifique de Walter sauvant un sleep en pleine lucarne. Il s’interpose sur le dernier essai également. Le score reste donc inchangé pour l’entame de ce dernier quart. Au vu du rythme mis par les visiteurs, le partage ne leur suffit pas.

Lors de la dernière partie de la rencontre, le Dragons ne saisit pas sa chance alors que leurs adversaires sont réduits à 10. Lorsqu’il ne reste qu’une minute au compteur, le Braxgata obtient un dernier pc, celui qui peut tout changer. Mais cela ne sera pas le cas, le tir n’est pas cadré. C’est donc sur un partage que les joueurs se quittent.

Une affaire de pc et strokes

Uccle Sport - Watducks 2-3

Uccle Sport : Flamand ; Goyet, Saussez, G.Hainaut, Zirpel ; Defise, Moreno, Chalumeau; Mushiete, Houbart, Latte ; puis Nelson, Lardeur, Magnant, Toms, Balthazar

Watducks: Vandenbroucke ; Petit, Charlet, Van Oost, Dumont ; Willems, Sidler, Wilbers ; Dykmans, Ghislain, De Backer; puis Depelsenaire, Petit, Langendries, Fauchey, de Paeuw

Arbitres : MM. M.Pontus et C.Hardy

Cartes vertes : 26e Langendries, 56 e Chalumeau

Les buts : 4e Charlet sur pc (0-1), 6e Moreno sur stroke (1-1), 13e Willems sur pc (1-2), 39e Charlet sur stroke (1-3), 60 e Moreno sur stroke (2-3)

Penalty corner : Uccle (0/3) et Watducks (2/6)

Les Merles qui luttent pour le maintien sortent d’un bon match à Gand malgré la défaite 2-1… Le Wat qui s’accroche à la lutte pour le top 4 a dû attendre la dernière minute pour se défaire de l’Orée… Que nous réserve ce match ? Le 1 e pc contesté permet à Charlet d’ouvrir la marque. Jusque- là, les verts avaient maîtrisé la rencontre. Au lieu d’accuser le coup, les merles se mettent à pousser et très rapidement, ils sont récompensés par un stroke que Moreno convertit. On joue depuis 6 minutes et on ne s’ennuie pas… Le Wat passe dans une période de domination mais les Ucclois bien regroupés résistent mais leurs reconversions manquent souvent de précision. Magnant fait travailler Vandenbroucke et Van Oost dévie une balle profonde au-dessus de la cage de Flamand. 13 e :pc pour le Watducks et Willems fait 1-2, il est vrai qu’il n’y avait plus que 2 sorteurs… Les visiteurs maîtrisent la rencontre mais les Ucclois réagissent chaque fois qu’ils le peuvent. Nelson se procure une belle occasion mais son centre ne trouve pas preneur. Le jeu est plus équilibré les merles répondant du tac au tac. Tantôt Magnant, tantôt Flamand tantôt Saussez se mettent en évidence avant que Balthazar ne soit l’auteur une relance hasardeuse récupérée par Ghislain qui provoque un stroke. Charlet convertit : nous en sommes à 1-3…et on peut penser le match plié. Mais pas du tout, avec une saine agressivité, les locaux ont repris en force. D’un côté une équipe satisfaite du score qui perd petit à petit le contrôle de la rencontre, de l’autre une équipe en net progrès qui ne s’en laisse pas compter au point de prendre le Q3 à son compte. Il manque alors le dernier geste ou le dernier choix pour finaliser les actions. Sans surprise, Moreno fait 2-3 sur stroke. L’espoir renaît. Les Verts se sont endormis et le doute s’installe petit à petit. Uccle termine avec 11 joueurs de champ mais rien n’y fait… Pour être dangereux, il fallait mettre des balles dans le cercle. Pour les Verts ,3 points et c’est tout pour Uccle un match très encourageant dans la suite du match de Gand et d’une progression évidente.

Les autres matches

Herakles - Gantoise 4-3

9e De Kerpel (1-0), 19e De Kerpel (2-0), 34e Murray (2-1), 36e Hellin (2-2), 53e Keusters (3-2), 67e Thomas (4-2), 70e Esquelin (4-3)

Louvain - Racing 2-7

4e Meurmans (0-1), 12e Cosyns (0-2), 20e Coolen (1-2), 22e Charlier (1-3), 26e Tello (2-3), 32e De Chaffoy (2-4), 43e Cosyns (2-5), 50e Charlier (2-6), 63e Truyens (2-7)