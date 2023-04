Le Racing joue à nouveau une carte importante ce dimanche en recevant les revenantes anversoises du Dragons. À trois points du top 4, les Uccloises ne peuvent plus perdre de points en chemin. Les protégées de Xavi Arnaud pourraient même faire un coup… triple en prenant trois points : se relancer, éliminer le Dragons de la course et profiter des points perdus lors du match Watducks (3e) – Herakles (4e).

”Nous n’avons pas le choix, coupe l’expérimentée Jill Boon. Nous avons besoin de points. Face au Dragons, nous jouerons un huitième ou un quart de finale.”

Le Dragons revient en force, mais est pénalisé par un début de campagne trop timide. “Elles ont beaucoup galvaudé au premier tour, rappelle l’attaquante du Racing. Avec Magis, Cedres, Raye ou encore De Groof, elles possèdent des filles d’expérience. À nous de dicter notre tempo car nous sommes capables de battre tout le monde si nous jouons notre jeu. Depuis la reprise, nous affichons une belle mentalité avec une structure défensive très forte.”

Quand on regarde les lignes, le Racing ne devrait pas suer pour figurer dans le top 4. Pourtant… “Quand nous jouons moins bien, nous nous frustrons trop vite. Nos entraînements sont intenses. Il ne sert à rien d’avoir 11 Englebert ou 11 Rasir ou 11 Boon sur le terrain. Nous formons un bon groupe avec un mixte de qualités intéressantes, conclut Jill Boon qui reste motivée malgré ses 36 ans. Sinon, j’arrêterais.”

Elle estime que six équipes peuvent lutter pour le top 4. Si le Racing bat le Dragons, il n’en restera plus que cinq.

Division Honneur Dames

La 17e journée

Antwerp – Orée 12 h

Racing – Dragons 12 h

Gantoise – Louvain 12 h

Watducks – Herakles 12 h

Wellington – Victory 12 h

Braxgata – Daring 15 h 30

Le classement

1. Gantoise 16 13 2 1 63 20 41

2. Braxgata 16 11 3 2 29 14 36

3. Watducks 16 10 3 3 41 20 33

4. Herakles 16 9 5 2 34 23 32

5. Racing 16 8 5 3 25 14 29

6. Dragons 16 7 5 4 43 31 26

7. Antwerp 16 6 5 5 27 29 23

8. Victory 16 5 1 10 22 32 16

9. Daring 16 2 3 11 16 44 9

10. Wellington 16 1 6 9 18 42 9

11. Louvain 16 2 2 12 10 29 8

12. Orée 16 0 4 12 15 45 4