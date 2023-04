Victoire synonyme d’entrée dans le top 4

Watducks – Herakles 6-2

Watducks: Vandenbroucke; Van Oost, Dumont, Depelsenaire, Charlet; de Paeuw, Sidler, Willems; Ghislain, Dykmans, De Backers puis Petit, Wilbers Rogeau, Langendries.

Herakles: Timmermans; Cicileo, M. Donck, Le Clef; V. Donck, De Kerpel, Van Dessel, Nepote; Thomas, de Borrenkens, Keusters puis Van Damme, Verdussen, Muir, Vloeberghs, Delaisse.

Arbitres : MM M. Dutrieux et L. Dooms

Cartes vertes : 16e Depelsenaire, 34e De Backer,

Cartes jaunes: 39e Le Clef, 47e Willems

Les buts : 11e Charlet sur pc (1-0), 18e Dumont (2-0), 30e Dykmans (3-0), 42e Langendries (4-0), 55e Le Clef sur pc (4-1), 65e Langendries (5-1), 66e De Backer (6-1), 67e Muir (6-2)

Penalty corner : Watducks (1/4) Herakles (1/6)

Il faut attendre plus de 10 minutes de jeu pour avoir une première occasion. Dykmans déclenche le 1er pc de la rencontre, Charlet transforme l’essai. C’est 1-0. Débute alors une période d’harcèlement de la ligne défensive de l’Herakles par le Wat, mais sans grand succès jusqu’à la déviation de Nicolas Dumont qui avait poursuivi l’effort jusqu’au poteau adverse. C’est 2-0 et le quart temps est sifflé.

L’Herakles visite un peu plus la surface de son adversaire, jusqu’à l’obtention de son 1er pc causé par le coup de stick de Charlet. La phase, très construite, n'aboutit pas. Le score reste de 2-0. Sur une très belle contre-attaque de reconversion d’un pc défensif, le Watducks remonte l’entièreté du terrain collectivement, Dykmans est à la conclusion, c’est 3-0. Le Watducks active le mode « bloc défensif » et se retrouve à 11 joueurs dans ses 25 laissant l’Herakles se casser les dents.

Sur une sortie offensive des locaux Leclef se fait sanctionner d’une carte jaune pour une intervention trop sèche. Sur pc, le Watducks obtient un stroke. Timmermans déviera du stick la balle de Charlet. Le 4-0 est attribué à Langendries qui se trouve sur la trajectoire d’une longue passe vers le goal, complètement oublié dans le cercle, il lui suffit de laisser traîner son stick. Willems est invité à rejoindre le banc, d’abord avec une carte verte, après discussions celle-ci se transforme en carte jaune.

Le but du 5-0 est annulé, Willems touche en effet la balle du mauvais côté du stick. L’Herakles obtient son 6ème pc de la rencontre, celui-ci est converti par Leclef en 4-1. L’Herakles tente de plus en plus, mais sans vraiment de succès. Il faut énormément de sang froid à Langendries qui décide de lober Timmermans et qui inscrit de la sorte le 5-1. S'en suivent rapidement les 6-1 par De Backer et le 6-2 final par Muir.

Le Dragons a tué le suspense en 12 minutes

Racing – Dragons 1-5

Racing : Gucassoff ; Xavier, Lambeau, Wegnez, Weyers ; Lucaccioni, Truyens, Meurmans ; Cosyns, Charlier, De Chaffoy ; puis Cayphas, Malherbe, Marquet, Vanwetter, Torras

Dragons : Van Doren ; Lootens, Geers, Della Torre, Harte ; Denayer, Rubens, Gougnard ; Martinez, Govers, Crols ; puis

Arbitres : MM. S. Michielsen et C. van Bunge (P-B)

Cartes vertes : 16e Wegnez, 50e Foubert

Carte jaune : 60e Rubens

Les buts : 5e Rubens (0-1), 10e Della Torre sur pc (0-2), 12e Della Torre (0-3), 31e Raes (0-4), 43e Raes (0-5), 58e Vanwetter sur pc (1-5)

Penalty corner : Racing 0/6 et Dragons 2/4

Le Dragons ne fait que gagner en volume ces dernières semaines. Il l’a confirmé sur le terrain du Racing. Les Anversois ont étouffé comme rarement les Rats dès le premier quart. Pourtant, Cosyns avait récupéré une balle pour Harte et avait filé seul vers le but. Son tir croisé était bon, mais Van Doren était meilleur. Le cauchemar commençait alors pour les Bruxelllois. Rubens lançait les hostilités d’un tir en pleine lucarne. Puis, Della Torre prenait le relais avec deux buts sur les deux premiers pc. On ne jouait que depuis 12 minutes. Le match était déjà plié. Wegnez prenait une verte. Le banc du Racing était très tendu. Sur une balle de Rubens, Gougnard sprintait dans l’axe pour offrir un tir en un temps à Raes (0-4).

Et le Racing ? Il galérait à tous les étages. Les joueurs forçaient. Les lignes ne se trouvaient pas. En première mi-temps, seuls Cosyns se montrait sur les 3 pc. Le troisième arrachait un cri à Gougnard touché visiblement au genou. Avant la pause, le Dragons ne marquait pas ses 2 derniers pc.

En deuxième mi-temps, Govers transperçait les nuages bas avec un tir en bord de cercle. Il était seul. Le Dragons exultait quelques minutes plus tard lorsque Raes envoyait une mine (0-5). Le Racing répondait par un quatrième pc. Martinez prenait la balle et se couchait.

Malherbe s’offrait un tir cadré, trop cadré. La réaction des Bruxellois était trop timide pour bousculer des Anversois intenables. Loic Van Doren, aussi, participait à la fête en arrêtant un essai de De Chaffoy.

Le Racing profitait du premier pc de Vanwetter pour marquer à la 58e minute. Pour un souci au moment de changer de joueur, le capitaine du Dragons prenait une jaune. Durant une seconde, le Dragons a joué à 12.

Le Racing sortait son gardien à 8 minutes de la fin. Cela ne changeait rien.

Le Dragons a fait le spectacle du début à la fin.

Le Brax du paradis à l'enfer en deux minutes

Braxgata - Daring 2-3

Braxgata: Walter; Loots, Luypaert, Van Cleynenbreugel, O. Biekens; Van Biesen; T. Biekens, Walsh; Walker, Onana, Van Straaten; puis Clément, Mazzilli, De Winter, Adriaensen, Van Steerteghem

Daring: Feldheim; Legrain, Brunet, Bell, Bonanni; Vander Gracht, Salis, Denis, Esmenjaud; Cosyns, Van Linthoudt; puis Leffler, Delos, Jacqmotte, Bindels, Marqué

Arbitres: MM. C. Hardy et D. Van den Eede

Cartes vertes: 32e Marqué, 56e Legrain, 65e Van Biesen

Carte jaune: 67e De Winter

Les buts: 8e Luypaert sur pc (1-0), 16e Esmenjaud sur suite de pc (1-1), 45e Luypaert sur pc (2-1), 67e Salis sur pc (2-2), 69e Brunet sur stroke (2-3)

Penalty corner: Braxgata 2/3 Daring 2/7

Le Brax recevait le Daring à De Schorre. Le faux-pas était interdit pour les Boomois s'ils voulaient encore croire au Top 4 et les Play-offs. Il ne faut plus perdre de points en route. En face, le Daring était en confiance après un succès important glané la semaine passée contre l'Old Club. Une victoire les ferait sortir de la zone rouge.

Après un début de match tactique, le Daring mettait le nez à la fenêtre et obtenait le premier pc du match. Bell s'emmêlait les pinceaux, permettant à la défense du Brax de se dégager. Sur la relance, le Brax partait en contre mais Adriansen ne pouvait pas reprendre le centre de Van Straaten. Ce n'était que partie remise car quelques secondes plus tard, le Brax héritait lui-aussi d'un pc et Luypaert, l'artificier maison ouvrait le score. Le Daring réagissait par trois pc consécutifs, le dernier était converti par Esmenjaud au rebond qui avait bien suivi.

Le Daring laissait la balle au Brax et jouait très bas, avec 2 attaquants en perte de balle. Et misait sur le contre comme lorsque Van Linthoudt profitait d'une relance hasardeuse de la défense locale pour tirer au but. Il ne cadrait pas son tir. Luypaert transperçait la défense d'une belle louche vers Adriaensen qui obtenait un pc pour un pied. Brunet sauvait sur la ligne le sleep de De Winter.

Esmenjaud était le premier à se montrer dangereux dans le troisième quart après un tir contré. Mazzilli provoquait une faute dans le cercle du Dar'. Luypaert inscrivait ainsi son second but de l'après-midi sur pc. En fin de quart, le Dar avait l'occasion de revenir au score sur pc sans succès.

Le Brax tenait le score et la balle en jouant dans le camp adverse, à l'image d'un tir hors cadre d'Adriaensen. Alors que les joueurs du Brax avait la victoire à portée de stick, tout s'écroulait en fin de rencontre, avec le Daring qui montrait sa grinta habituelle. Les arbitres accordaient un pc pour une faute peu évidente à la 67e. Salis égalisait sur cette phase. Deux minutes plus tard, Walker tombait dans le cercle et provoquait un stroke contre son équipe. Brunet le transformait dans le plafond du but. Deux décisions qui feront parler. Le Daring renversait le Brax en deux minutes et avec trois points fait une excellente opération dans la course au maintien. Pour le Brax, la fin de saison risque d'être longue car le Top 4 semble définitivement envolé.

Le Léo sans pitié

Léopold - Uccle Sport 7-2

Léopold:Henet ; J.Verdussen, Forgues, Van Strydonck, Zimmer; Boccard, De Trez, Cuvelier; Boon, Englebert, A.Verdussen; puis Degroote, Muschs, Eaton, S.Poncelet, B.Thiery

Uccle Sport : Flamand ; Goyet, Saussez, G.Hainaut, Zirpel ; Defise, Moreno, Chalumeau; D.Hainaut, Nelson, Magnant; puis Cockelaere, Rickli, Houbart, Mushiete, Latte

Arbitres : Melle P.Cuypers et M.T.H.Hennes

Cartes vertes : 14e Magnant, 45e A.Verdussen, 46e Defise

Les buts : 5e A. Verdussen (1-0), 10e De Groote (2-0), 21e Zirpel sur pc (2-1), 25e Boon sur pc (3-1), 35e B.Thiéry (4-1), 35e A.Verdussen (5-1), 40e Magnant (5-2), 57e Boon (6-2), 69e Forgues (7-2)

Penalty corner : Léopold (2/8), Uccle Sport (1/1)

Une rencontre qui semble moins déséquilibrée qu’elle n’y paraît pourtant le léo joue le titre, Uccle Sport le maintien. Le Léo a repris sa marche en avant et conforte ainsi sa place au sommet du ranking. Uccle Sport a pris de « l’épaisseur » et sort de 2 matchs contre des ténors avec les honneurs malgré les 2 défaites (1-2 et 2-3). Laquelle de ces 2 formations va confirmer son niveau dans ce match emblématique de DH. Le Léo prend directement la direction des opérations. Les rayés soignent la possession et le pressing haut ce qui gêne l’arrière garde des bleus. Nelson tente une percée sur l’aile gauche mais son tir en revers s’envole dans les nuages. 5e passe lumineuse de Boccard pour Arthur Verdussen qui fusille Flamand. 5 minutes plus tard sur une approximation de Guillermo Hainaut, Tom Degroote ne rate pas l’opportunité de doubler la marque : c’est 2-0 ! Le 1e quart se termine sur 2 belles interventions de Flamand sur 2 pc locaux. Nelson a une belle occasion à la 20e et on sent les merles capables de marquer. 21e l’inévitable Zirpel fait 2-1 sur pc. Le Léo pousse mais la défense agressive des visiteurs veille. Un pc sévère donne l’occasion aux locaux de creuser l’écart par Tom Boon. Flamand permet à Uccle Sport de rester dans le match par quelques interventions autoritaires sur pc. Le jeune Benjamin Thiéry dont c’était le premier match en première faisait 4-1 sur un beau travail le long de la base line. La balle à peine remise en jeu et Arthur Verdussen fait 5-1 sur une nouvelle perte de balle défensive. La moindre erreur le moindre relâchement se paie cash. A la 40e Magnant complètement isolé fait 5-2 à l’entame de la 2e mi-temps. Une certaine nonchalance gagne les rangs léonins et Uccle en profite pour sortir un temps soit peu du bois. Cockelaere retrouve le rythme et un de ses déboulés aurait mérité mieux. Houbart est à l’origine d’une très belle action en s’appuyant sur le toujours actif Moreno mais il se heurte à Henet très attentif. Flamand intervient avec à propos lors d’une percée de Boon. Le match devient plus débridé : Zimmer tire à côté et Boon trouve le cadre. Degroote profite d’une perte de balle de Saussez, mais il se heurte à Flamand. Boon très actif en fin de match fait 6-2 avant que les Léonins ne terminent leur prestation en inscrivant un 7e but… La coupe est pleine…et le Léopold a confirmé ses ambitions pour le final du championnat et Uccle se prépare activement pour cette fin de championnat qui sera cruciale pour le maintien.

Les autres matchs

Old Club - Orée 1-8

15e Domene (0-1), 23e Domene (0-2), 37e Domene (0-3), 53e Domene (0-4), 55e Simar (0-5), 56e Domene (0-6), 64e Domene (0-7), 65e Simar (0-8), 68e Lectius (1-8)

Gantoise - Louvain 3-0

7e Hellin (1-0), 22e Kina (2-0), 50e Kina (3-0)