Ira, ira pas ? Le Watducks reçoit une belle occasion d’entrer dans le top 4 cette saison. En recevant l’Herakles qui joue sa dernière chance, il pourrait profiter d’un éventuel succès du Dragons au Racing.

Si l’Herakles a brillé toute la saison par son irrégularité, le Watducks n’a pas toujours eu l’étoffe d’un candidat au top 4. Les départs de Boccard et de Van Strydonck ont mis beaucoup de temps à être digérés. Jean Willems a longtemps cherché, déplacé, adapté avant de mettre tous ses atouts à la bonne place sur son échiquier.

”Nous ne sommes pas dans une saison de reconstruction, prévient d’emblée Max Van Oost. Nous avons l’ambition de finir dans le top 4 et d’aller chercher quelque chose. Nous sommes moins attendus, mais je vous garantis que nous sommes très concentrés.”

Au fil des ans, le Watducks a vu partir les Maxime Luycx, Thomas Vanden Balck, Benjamin Van Hove, Simon Gougnard, Vincent Vanasch, John-John Dohmen, Elliot Van Strydonck ou encore Gauthier Boccard. “Mais nous avons toujours gardé une ambition très élevée en jouant les premières places. Notre noyau est stable depuis cinq, six ou sept ans. Nous avons créé des automatismes.”

Les jeunes pépites, dont certaines ont été championnes d’Europe en 2019, ne peuvent plus invoquer leur jeune âge. “Non, au briefing, nous ne parlons plus des jeunes. Quand tu joues en DH depuis cinq ans, tu n’es plus un jeune.”

Mais alors, comment expliquer la saison en demi-teinte ? “Nous avons beaucoup changé de positions avec De Paeuw qui est passé d’un mid-mid à une position plus haute, un Sidler qui a reculé, un Willems qui est descendu dans le milieu. Moi ? Je n’ai pas bougé. Là, j’ai le sentiment qu’on a stabilisé. Quand nous jouons notre jeu, les matchs tournent en notre faveur. Tout dépend de nous. Mais, parfois, nous avons tendance à sortir de notre plan de jeu. Nous ne créons plus d’espace. Nous perdons trop de balles.”

Les patrons comme de Paeuw, Van Oost, Charlet et Ghislain prennent alors la parole. “Nous devons être capables de modifier plus vite le cours d’un match qui file dans le mauvais sens.”

Dimanche, la réception de l’Herakles sonne comme un moment de vérité. “L’Herakles a prouvé qu’il était imprévisible. Les Lierrois ont perdu contre Uccle Sport et Louvain, mais ont battu le Dragons et Gand. Ils sont capables du meilleur comme du pire.”

Le Watducks garde son sort entre les mains, car il doit encore affronter trois des quatre premiers : Gand, le Racing et le Léopold. “Pour moi, le Léo et le Dragons sont au-dessus, mais nous sommes capables de battre tout le monde. Tout dépendra de notre capacité à respecter le plan de jeu.”

Division Honneur Messieurs

La 17e journée

Braxgata – Daring 12 h 30

Old Club – Orée 15 h

Léopold – Uccle Sport 15 h

Gantoise – Louvain 15 h

Watducks – Herakles 15 h

Racing – Dragons 15 h

Le classement

1. Léopold 16 14 1 1 83 32 43

2. Dragons 16 11 4 1 64 28 37

3. Gantoise 16 10 2 4 57 31 32

4. Racing 16 9 4 3 52 36 31

5. Watducks 16 10 0 6 57 35 30

6. Braxgata 16 7 5 4 41 31 26

7. Herakles 16 8 1 7 47 45 25

8. Orée 16 6 1 9 50 42 19

9. Louvain 16 3 1 12 31 68 10

10. Daring 16 3 1 12 29 56 10

11. Uccle Sp. 16 3 0 13 26 67 9

12. Old Club 16 2 0 14 38 104 6