L'attaquant de poche n'a pas manqué de réagir. "J'ai fait mes débuts en équipe nationale en 2007 sur le terrain du Brax lors du Champions Challenge. Avec les Reds, je me suis entraîné durant des années à Boom. C'est là que j'ai remporté ma première médaille (l'argent à l'Euro en 2013), explique Briels. "Je suis très heureux de revenir en Belgique et de rejoindre le Braxgata Hockey Club", a déclaré Briels. "Le club a une excellente réputation et implique beaucoup de ses propres jeunes. J'ai hâte de contribuer à leur développement."

Briels a commencé sa carrière avec le Dragons et a ensuite filé aux Pays-Bas, où il a joué pour Oranje-Rood. Avec Oranje-Rouge Briels, il a tout gagné (Hoofdklasse et EHL). Tout comme avec les Red Lions (Euro, Mondiaux et JO).

"Nous sommes très fiers d'avoir Thomas parmi nous", a déclaré Erik Gysels, président du Brax. "Avec son expérience, il sera important pour porter notre projet."