Gand : une médaille en EHL sinon rien

L’EHL se décline aussi au féminin depuis la saison 2021. Grâce notamment à Gand, la Belgique a obtenu un ticket pour disputer le tour final de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. La saison passée, les Gantoises avaient ébloui l’Europe grâce à un jeu de haute qualité malgré un effectif nettement trop étroit. “Nous avions joué à 14 à cause notamment du forfait de Gerniers et de la blessure en cours de tournoi de Vanden Borre”, rappelle l’inusable Emilie Sinia.