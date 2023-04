Brunet quitte le Daring et Joy Jouret s’en va du Watducks

Au Daring, un monument du club a annoncé son départ. Champion olympique en 2016, Manu Brunet, joueur et directeur sportif, a porté tout le projet sportif du club de Molenbeek. Il a rédigé une lettre ouverte que voici :

Lettre ouverte pour le Royal Daring :

Il est temps pour moi de dire au revoir après plusieurs années passées dans ce club que j’ai tant aimé. Travailler au Daring a été une expérience inoubliable pour moi.

Malgré les problèmes financiers récents, qui ont modifié les ambitions sportives, je n’ai jamais perdu mon amour et mon respect pour ce club et pour vous tous. Je suis témoin de l’engagement et des efforts de chacun pour faire évoluer le Daring.

Je tiens à remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé au cours de ces années, ainsi que les entraîneurs, parents et membres de ce club pour leur soutien inconditionnel.

Mention spéciale pour la DH hommes et dames, qui ont gardé leur passion et leur engagement envers ce club. Vous êtes la preuve vivante que la vraie force réside en travailler ensemble et ne pas baiser les bras. Je suis fier d’avoir partagé autant avec vous.

J’espère que l’avenir du Dar sera rempli de succès et de bonheur pour tous.

Merci 1000 fois de m’avoir donné le sentiment de faire partie d’une grande famille. Je vous souhaite à tous le meilleur pour l’avenir.