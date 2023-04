Uccle Sport, le jour de grâce est bientôt arrivé

À Uccle, le président a donc misé sur son école des jeunes pour bâtir un avenir ambitieux. L’un des visages de cette vague bleue, c’est le jeune Matthieu Latte. Formé au Baudouin jusqu’à 13 ans, il a passé les sept dernières années de sa vie à parfaire son apprentissage à Uccle Sport. À 20 ans, cet attaquant a assisté à la métamorphose de son équipe.

La première phase consistait à sortir de la Nationale 1. “Le club manquait de professionnalisme”, commence cet étudiant en kiné qui a commencé le hockey pour imiter son grand frère. “Les arrivées de Sofie Gierts et de Robin Geens ont placé le club dans une nouvelle dynamique. Beaucoup de jeunes ne manquaient pas de talent, mais ils avaient besoin d’un encadrement.”

Ils l’ont eu. Le club est monté la saison passée. La deuxième étape s’annonçait ardue : survivre à la première saison en Division Honneur. “L’arrivée du sleeper Amoroso avait envoyé un signal positif au groupe. Rickli, aussi, a apporté son expérience. En début de saison, nous savions que nous devions nous blinder face aux défaites. Mentalement, les dimanches n’ont pas tous été faciles. À ce niveau, nous avons franchi un beau cap depuis la reprise.”

Matthieu Latte situe même le déclic mental avec précision. Durant la préparation hivernale, Uccle Sport a disputé un jeudi soir un match amical contre Oranje-Rood, à Eindhoven. La défaite (2-0, deux buts sur pc) avait insufflé un nouvel élan. “Nous avions sorti un superbe match. Si nous étions capables de rivaliser avec un grand club aux Pays-Bas, il n’y avait aucune raison de ne pas le faire en Belgique.”

Uccle Sport figurerait sans hésitation sur le podium dans la catégorie du club qui a le plus progressé cette saison. Les joueurs sont plus sereins à la balle. Ils respectent mieux les plans de jeu avec ou sans la balle. Les milieux et les avants ont appris à se trouver plus facilement. “Nous savons toujours où se trouvera notre coéquipier.” Certes, il manque tantôt un brin de chance tantôt un peu de rapidité, mais Uccle Sport est en passe de réussir ce pari fou de se maintenir en Division Honneur. Il lui manque au minimum six points avec trois ‘must wins’ : l’Old Club ce dimanche, l’Orée le 1er mai et bien sûr le Daring en dernière journée. Ce dimanche, personne n’est dupe. Uccle Sport n’a pas droit à l’erreur en recevant les Liégeois. “Sommes-nous favoris ? Je ne sais pas. Je sais que nous sortons de quatre semaines positives au niveau de notre fond de jeu. Nous bossons pour avoir confiance.”

L’échec n’est pas une option dans les rangs de Sofie Gierts. Tous suent pour préparer la troisième phase du projet : la consolidation en DH.

“Nous jouons un quitte ou double. Si nous descendons, nous perdrons trois, quatre, cinq ou six joueurs qui ne joueront pas en Nationale 1. Si nous nous maintenons, nous aurons des arguments pour attirer des renforts. Notre état d’esprit est excellent. Nous croyons à 100 % au maintien. Avec six points, nous devrions être dans le bon. Nous avons notre sort entre les mains.”

Division Honneur (M.)

18e journée

Gantoise – Racing Dim 12h30

Orée – Braxgata Dim 15h

Louvain – Watducks Dim 15h

Herakles – Léopold Dim 15h

Uccle Sport – Old Club Dim 15h

Daring – Dragons Dim 15h

Classement

1. Léopold 17 15 1 1 56 90 46

2. Dragons 17 12 4 1 69 29 40

3. Gantoise 17 11 2 4 60 31 35

4. Watducks 17 11 0 6 63 37 33

5. Racing 17 9 4 4 53 41 31

6. Braxgata 17 7 5 5 43 34 34

7. Herakles 17 8 1 8 49 51 25

8. Orée 17 7 1 9 58 43 22

9. Daring 17 4 1 12 32 58 13

10. Louvain 17 3 1 13 31 71 10

11. Uccle Sport 17 3 0 14 28 74 9

12. Old Club 17 2 0 15 39 112 6

Division Honneur (D.)

18e journée

Victory – Antwerp Dim 12h

Louvain – Watducks Dim 12h

Daring – Dragons Dim 12h

Herakles – Wellington Dim 12h

Orée – Braxgata Dim 12h

Gantoise – Racing Dim 15h30

Classement

1. Gantoise 17 14 2 1 72 21 44

2. Braxgata 17 12 3 2 36 15 39

3. Watducks 17 10 4 3 43 22 34

4. Herakles 17 9 6 2 36 25 33

5. Racing 17 9 5 3 28 15 32

6. Dragons 17 7 5 5 44 34 26

7. Antwerp 17 7 5 5 29 30 26

8. Victory 17 5 2 10 24 34 17

9. Wellington 17 1 7 9 20 44 10

10. Daring 17 2 3 12 17 51 9

11. Louvain 17 2 2 13 11 38 8

12. Orée 17 0 4 13 16 47 4