Massaert : “Deux matchs cruciaux pour le Watducks”

Chez les dames aussi, le Watducks a une belle carte à jouer. Avec trois points d’avance sur le Racing, les Brabançonnes devront se farcir un programme assez indigeste avec la réception de Gand et du Racing pour commencer. Deux matchs très compliqués avant d’enchaîner avec l’Antwerp qui reste imprévisible et le Wellington qui se battra peut-être encore pour le maintien. Il leur reste donc un mois pour ne pas ruiner les belles prestations de l’ensemble de la saison. Ses deux rivaux (Herakles et Racing) ont des menus nettement moins copieux avec seulement un seul top match.