”Sept stars remplacées par des jeunes Belges en 2,5 ans”

Le Watducks, qui a son sort entre les mains, passe au détecteur de vérité durant les 10 prochains jours. Il reçoit Gand dimanche puis le Racing le 30 avril. Les Brabançons ont cinq points d’avance sur la cinquième place détenue par le… Racing. “Je ne calcule pas trop, tempère l’entraîneur. Gand et le Racing ont des programmes similaires au nôtre. Notre état d’esprit est positif. Nous arrivons vers la fin de saison. Les garçons sont en forme. Nous réalisons un bon parcours avec un noyau jeune et restreint. Nous avons effectué des tests avec des systèmes et des positionnements différents. Un entraîneur veut toujours que ça aille vite. Nous avons dû digérer les départs de Boccard et Van Strydonck. Nous n’avons jamais paniqué.”

Le Watducks doit sa quatrième place à sa capacité à dominer les équipes en dehors du top 4 (33 sur 39). Leur dernier faux pas remonte au 25 septembre à l’Orée (défaite 4-3). Face aux cadors, il n’a signé qu’un maigre 3 sur 15. Le Wat s’est incliné contre le Dragons, le Racing et le Léopold alors qu’il a battu Gand à l’aller. “Gand n’est ni plus fort ou moins fort que nous. Les Gantois jouent bien le contre et balancent beaucoup de balles dans le cercle. La forme du jour, la gestion des arbitres, la précision des contrôles, autant d’aspects qui décideront du vainqueur. Je le répète. Nous sommes toujours là. Le top 4 reste notre objectif.”

Division Honneur (m.)

19e journée

Racing – Daring Di 12h30

Braxgata – Uccle Sport Di 15h

Old Club – Herakles Di 15h

Léopold – Louvain Di 15h

Dragons – Orée Di 15h

Watducks – Gantoise Di 15h

Classement

1. Léopold 18 16 1 1 92 35 49

2. Dragons 18 13 4 1 74 30 43

3. Gantoise 18 12 2 4 64 31 39

4. Watducks 18 12 0 6 70 37 36

----------------------------------------------------------

5. Racing 18 9 4 5 53 45 31

6. Braxgata 18 7 5 6 44 36 26

7. Orée 18 8 1 9 60 44 25

8. Herakles 18 8 1 9 50 53 25

9. Daring 18 4 1 13 33 63 13

----------------------------------------------------------

10. Uccle Sport 18 4 0 14 30 75 12

----------------------------------------------------------

11. Louvain 18 3 1 14 31 78 10

12. Old Club 18 2 0 16 40 114 6