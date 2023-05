Le transfert de l’année en hockey : la meilleure joueuse belge signe dans le meilleur club du monde, "J'ai suivi mon instinct"

Le but stratosphérique de Charlotte Englebert à 3 minutes 05', sur cette vidéo

Créé en 1937, 's-Hertogenbosch, le club accueille 2600 membres ce qui en fait le deuxième plus grand matricule en Hoofdklasse. Le palmarès du club de cœur de Raoul Ehren (sélectionneur des Red Panthers) est édifiant. Depuis 1998, elles ont remporté la Hoofdklasse à… 21 reprises. Tous les ans, sauf en 2009, en 2013, en 2019. Elles étaient finalistes ! Sur la scène européenne, elles ont soulevé le trophée de l’EuroHockey Club Cup à six reprises depuis l’an 2000. Elles ont remporté la première édition de l’EHL en 2021 et celle de 2023. En 2022, elles étaient finalistes.

Ce géant mondial vient de faire signer sa première joueuse belge. Charlotte Englebert, une jeune de presque 22 ans (20 mai), a tapé dans l’œil de ses dirigeants. Joueuse explosive et très technique, Lotte ne manque pas de personnalité sur le terrain. Son profil correspond au jeu puissant et vertical des Néerlandaises. L’Union était inéluctable.

Lotte Englebert, comment avez-vous compris que c’était le bon moment pour quitter la Belgique ?

”Je n’ai jamais fait de plan de carrière. J’ai écouté mon instinct qui m’a dit d’y aller. J’aurais pu rester un an de plus au Racing, mais je sens que je vais full apprendre durant l’année pré-olympique. J’ai toujours dit que si je ne jouais plus au Racing, c’était pour me rendre aux Pays-Bas. J’ai reçu des offres des deux meilleures équipes SCHC et Den Bosch. J’ai choisi la meilleure, Den Bosch.”

Qu’est-ce qui a été déterminant dans votre choix ?

”Den Bosch, c’est vraiment la meilleure équipe du meilleur championnat du monde. Je vois vraiment mon futur là-bas. J’ai signé un contrat de quatre ans car je crois dans leur projet. J’aime la mentalité et leur style de jeu. Je m’étais rendue là-bas pour voir un match de Gold Cup. Ce jeu vertical et offensif me parle beaucoup.”

Quel est le profil de cette équipe de stars ?

”Ils ne cherchent pas réellement de joueuses étrangères car ils ont énormément de jeunes talents. Ils bossent pour espérer rejoindre les A. L’ambition est présente partout. Ils ont tout ce qu’il faut à la maison.”

Den Bosch est un pourvoyeur de l’équipe nationale avec sept joueuses reprises chez les Oranje : Joosje Burg, Rosa Fernig, Josine Koning, Sanne Koolen, Frédérique Matla, Laura Nunnink et Pien Sanders…

”Matla marque si facilement. La capitaine Sanders est le pilier de l’équipe.”

Craignez-vous de ne pas recevoir assez de temps de jeu ?

”Je crois surtout que je suis heureuse de ne plus devoir jouer 70 minutes à tous les matchs comme au Racing. Je ne me suis jamais posé la question de mon temps de jeu à Den Bosch. L’équipe est plus homogène. J’avais envie de me lancer un challenge. Une année pré-olympique est très importante. Je voulais sortir de ma zone de confort. Je vais beaucoup apprendre au côté de ces grandes joueuses.”

Quel a été le discours de la coach Marieke Dijkstra qui a succédé à Raoul Ehren en 2021 ?

”Elle me connaissait bien. Elle avait déjà vu ma vitesse et ma technique. Nous avons parlé de ma personnalité et de mes attentes. Elle m’a expliqué sa philosophie de jeu et sa volonté de faire jouer des jeunes. Marieke m’a expliqué l’ambition et la culture du club. Elle m’a convaincue.”

Quelle sera votre position sur le terrain ? Milieu offensif ? Attaquante ?

”Elle me donnera le rôle du numéro 10. On peut dire qu’elle me fait confiance.”

Quel rôle Raoul Ehren a-t-il joué dans ce transfert ?

”Aucun. Il est de Den Bosch, mais il ne m’a pas poussé là-bas. J’avais discuté de la Hoofdklasse avec lui il y a un an.”

Comment s’organisera votre vie entre votre maison anversoise avec votre petite amie Emma Puvrez – Red Panthers aussi – et votre vie aux Pays-Bas ?

”Emma a aussi signé un contrat aux Pays-Bas. Elle jouera à Tilburg. Moi, je serai à s’Hertogenbosch. Il n’y a que 25 kilomètres entre les deux. Nous venons d’acheter une maison dans la province d’Anvers. Nous vivrons toujours chez nous. Je mets autant de temps pour rejoindre le Racing que Den Bosch. Nous devrons d’abord trouver nos marques. Je ne suis pas du genre à me poser 1000 questions.”

Vous teniez à adresser un mot pour le Racing avant votre dernier (sauf si le Racing se qualifie pour le play-off) match de dimanche…

”Je voudrais remercier le Racing qui m’a apporté l’expérience et la confiance. J’ai trouvé une famille là-bas avec les joueuses, les membres du staff et tous les fans. J’ai croisé des personnes qui resteront toujours dans ma vie. Tout comme les souvenirs. Le Racing restera le temps de mon voyage toujours ma maison. Pour toujours une souris.”