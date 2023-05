Hockey Hommes : le Daring toujours debout malgré plusieurs crises cette saison

Le championnat régulier arrive à son terme dimanche. Le top 4 est connu, mais il reste à déterminer qui de Gand ou du Watducks achèvera à la troisième place, ce qui aura un impact sur les affiches. Vu que les Buffalos se déplacent à l’Old Club – lanterne rouge déjà assurée de la descente – et vu que Gand possède un avantage de deux points, il est plus que hautement probable que les demi-finales de play-off opposent le Léopold au Watducks et le Dragons à la Gantoise.