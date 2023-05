Daring – Uccle Sport 2-1

Daring : Feldheim ; Legrain, Brunet, Bell, Bonanni ; Salis, Vander Gracht, Denis ; Van Linthoudt, Cosyns, Esmenjaud ; puis Marqué, Delos, Leffler, Wollansky, Jacqmotte

Uccle Sport : Flamand ; Saussez, G. Hainaut, Rickli, Amoroso ; Moreno, Cockelaere, Defise ; Mushiete, Magnant, Houbart ; puis Chalumeau, Latte, Nelson, Zirpel, D. Hainaut

Arbitres : MM. T. Croese et un arbitre néerlandais

Cartes vertes : 12e Vander Gracht, 61e Cosyns

Cartes jaunes : 41e Bell, 70e Cockelaere

Les buts : 21e Bell sur pc (1-0), 38e Van Linthoudt (2-0), 56 Nelson

Penalty corner Daring 1/7 et Uccle Sport 0/5

Uccle Sport n’était pas obligée de gagner si Louvain perdait au Brax. Ce qui fut le cas. Uccle Sport n’a pas réussi un grand match face à un Daring qui voulait faire la fête à Manu Brunet.

Amoroso concédait le premier pc de la rencontre à la 13e minute. Il était à la réception d’un flick dans le cercle. Jusque-là, Uccle Sport était bien entrée dans la rencontre. Esmenjaud jouait bien le coup pour trouver un pied à la 15e minute. La série de deux pc ne donnait rien. Sur la phase suivante, le Daring arrachait sur la base line son 4e pc. Il ne rentrait pas. Le premier quart se résumait à ces quatre pc.

Flamand était attentif sur une accélération de Van Linthoudt. Sur la phase, le Daring obtenait déjà son 5e pc. Bell marquait.

À la 24e minute, le public chantait à la gloire du n°24, Manu Brunet qui vivait son dernier match à Molenbeek. Au même moment, le Daring concédait son premier pc. Il était mal stoppé.

Uccle Sport peinait à se créer une grosse occasion. Quand Saussez passait sur la baseline, son centre traversait le cercle. Feldheim passait une première mi-temps très calme. Uccle Sport ne pouvait pas se contenter de ce niveau pour revendiquer les trois points.

Van Linthoudt doublait l’avantage du Daring sur le 6e pc. Sa déviation était superbe. Bell prenait une jaune (10 minutes) à la 40e minute. Sur un contre, Vander Gracht et Van Linthoudt entraient dans le cercle. Uccle répondait par un gros centre de Rickli. Personne ne déviait. Uccle Sport profitait de sa supériorité pour provoquer un 2e pc à la 48e minute. Le Daring jouait en contre. Uccle Sport dominait de manière stérile.

Le dernier quart reprenait déjà alors qu’Uccle Sport courait toujours derrière son jeu. Uccle provoquait son 4e pc. Nelson déviait l’envoi de Latte (2-1). Nelson forçait tout de suite le 5e pc. Flamand plongeait pour revenir vers sa ligne de but. Le contre dévié par Esmenjaud partait de justesse à côté. Uccle multipliait les offensives.

A la dernière seconde, Esmenjaud cadrait un beau tir.

Uccle Sport passera par le barrage vu la défaite de Louvain.

Le Léopold et le Watducks se donnent rendez-vous la semaine prochaine

Léopold – Watducks 3-3

Léopold: Henet; Eaton, J. Verdussen, Van Strydonck; Boccard, Cuvelier, Zimmer, Baumgarten, Englebert; A. Verdussen, Boon puis Muschs, Poncelet, Forgues, Leeuw, Thiéry

Watducks: Vandenbroucke; Willems, van Marcke, Dumont, Charlet; de Paeuw, Sidler, Wilbers; Rogeau, Dykmans, De Backers puis Petit, Depelsenaire, van de Kerckhof, Langendries, Ghislain

Arbitres : MM. T. Bigare et S. Michielsen

Cartes vertes : 3e De Backer, 32e Dumont

Carte jaune : 17e Eaton

Les buts : 21e Charlet sur pc (0-1), 23e Boon (1-1), 28e Wilbers sur pc (1-2), 33e Van Strydonck (2-2), 58e Boon (3-2), 70e Charlet sur pc (3-3)

Penalty Corner : Léopold (0/8) Watducks (3/5)

Il s’agit d’une rencontre "pour la troisième place" qui se déroule ce dimanche entre le Léopold et le Watducks. Si le classement reste inchangé, cet affrontement est le premier des trois, il s’agira de ne pas "trop se griller" nous dit-on. Ce n’est pourtant pas une fausse rencontre qui démarre, le marquoir n’a pas encore égrainé cinq minutes qu’une carte et un PC ont déjà été distribués. Le score ne change pas encore. Pour l’instant c’est le Watducks qui visite le plus le cercle adverse. Le Léopold n'est pas encore venu se présenter à Vandenbroucke alors que nous jouons depuis plus de 10 minutes. Monsieur Bigaré sort déjà un carton jaune, nous sommes dans le premier quart temps. Il est adressé à Eaton qui pour empêcher une action rapide du Watducks se jette au sol pour … tacler la balle, l’inspiration du geste est plus proche de celle du foot que du hockey.

Notons les très bonnes actions de Ghislain, c’est notamment son action en solo qui déclenche le deuxième pc pour le Watducks. Pc que Charlet transforme en but. Le Léopold répond en allant pour la première fois dans le cercle adverse, ils vont chercher leur premier pc, l'envoi est repoussé par Vandenbroucke, mais l’action se poursuit, et le but égalisateur est inscrit dans la foulée. C’est donc 1-1. Van Marcke demande un changement et semble blessé à la main. Un pc est accordé pour une action jugée fautive dans les 25. Les deux arbitres doivent rappeler à l’ordre staff et joueurs du Léopold. Alors que le sleep de Charlet est repoussé, Wilbers reprend la balle en un temps en revers et explose la lucarne, le Watducks reprend la main. C’est encore sur pc que le Léopold revient au score, mais sur le rebond et non sur l’envoie direct de Boon.

Les échanges reprennent, mais les occasions sont moins nombreuses que lors de la première partie de match. La balle se concentre beaucoup entre les cercles. La rencontre a repris depuis sept minutes quand un pc est sifflé pour le Léopold. L’envoie de Boon manque de précision. Un quatrième et puis un cinquième pc est sifflé. Le 4ème est repoussé par le gant du portier et le cinquième est intercepté par Van Marck, le sorteur 1. C’est donc le 5ème pc « raté » pour le Léopold, notons que le Watducks prend peut-être l’ascension psychologique sur son potentiel adversaire. Il est évident que Vandenbroucke sort une très belle prestation. Les trois pcs suivants, tous consécutifs, sont également repoussés et ne changent rien au score.

Vu que cela ne fonctionne pas sur phase arrêtée, le Léopold tente d’être plus loquace sur phase de champs. Boon inscrit le 3-2 sur un shoot direct à bout portant transperçant littéralement Vandenbroucke qui n’aurait rien pu faire, à moins peut-être se blesser. Le Watducks, qui a joué à 100% tout le début de la rencontre, laisse place au Léopold qui était un peu plus sur la retenue lors des deux premiers quarts. Il reste deux minutes de jeu quand le Watducks obtient un pc, son quatrième de la rencontre. Pied. De nouveau pc. Et but. On soigne ses statistiques du côté du Watducks. Le score final est de 3-3.

Louvain a fait illusion durant une demi-heure avant de craquer et de filer en D1

Braxgata - Louvain 5-1

Braxgata : Walter ; Loots, Van Steerteghem, Van Cleynenbreugel, O. Biekens; Adriaensen, Clément, Walsh; De Winter, Onana, Mazzilli Walker; puis Van Bavel, De Winter, De Ridder, Van Straaten, T. Biekens

Louvain: Carr; Georgis, Schoenaers, Coolen, Snoeck; Harris, Mucic, Tello; Maraite, Sior, Kinnen; puis Capizzi, Breemersch, Divorra, Delhalle, Bosmans

Arbitres: MM. M. Dutrieux et D. Van den Eede

Carte verte : 24e Delhalle

Les buts : 31e Adriaensen (1-0), 34e De Winter sur pc (2-0), 41e Onana (3-0), 46e Mucic sur pc (3-1), 66e Walker (4-1), 70e Mazzilli sur pc (5-1)

Penalty corner : Braxgata 2/6 Louvain 1/6

Louvain jouait sa dernière chance d’accrocher les barrages : il fallait un meilleur résultat des Brabançons que celui d’Uccle Sport. Les universitaires affrontaient le Braxgata, démobilisé ces dernières semaines. Les Boomois n’ont plus gagné depuis le 12 mars et jouaient sans leur maître à jouer Loïck Luypaert.

Il fallait attendre avant de voir la première opportunité de la rencontre qui tombait sur pc pour Louvain. Sior le tirait, Walter intervenait, Sior avait une seconde chance mais son tir était trop enlevé. En face, Mazzilli tirait en revers sur le poteau. S’en était tout pour le premier quart.

Le match s’animait un peu plus durant le second quart avec d’abord une lourde frappe de Sior détournée par Walter. Le Brax obtenait un premier pc tiré par De Winter à côté. Louvain obtenait un pc par Maraite, le tir de Mucic était bien dégagé par la défense boomoise. Petit à petit, les locaux prenaient le jeu à leur compte et Adriaensen ouvrait la marque en reprenant un centre au point de stroke. Il s’agissait du dernier match d’Adriaensen, capitaine du jour, et véritable clubman après 14 années en première. De Winter doublait le score sur pénalty.

Durant le troisième quart-temps, Loots adressait une passe tranchante à Onana. Le Nivellois ne laissa pas passer sa chance et inscrivit le troisième but des siens. Louvain réagissait et Mucic sur pc relançait le suspense. Louvain voulait croire en sa bonne étoile et poussait pour inscrire un second but, les centres au cordeau de Maraite et Harris n’étaient pas touchés.

Louvain insistait dans le dernier quart, à l’image d’un centre de Bosmans dont Tello ne profitait pas. A 8 minute du terme, Louvain passait en homme contre homme derrière et deux minutes plus tard, les universitaires retiraient leur gardien, Carr. Walsh en profitait pour alerter Walker d’une belle louche, celui-ci la dévia dans le but. Le dernier but de la rencontre sera pour Mazzilli, pour son dernier match en Belgique avant de rentrer en Argentine. Le score est sans appel, la défaite est lourde pour Louvain qui acte ainsi son retour en D1. Une légende louvaniste, Pilou Maraite, jouait aussi son dernier match de hockey au haut niveau.

Les autres matchs

Old Club – Gantoise 2-8

2e Duvekot (0-1), 5e Murray (0-2), 13e Duvekot (0-3), 17e Murray (0-4), 21e Ulrich (1-4), 25e Esquelin (1-5), 36e Ulrich (2-5), 61e Clément (2-6), 62e Tynevez (2-7), 67e M. Deplus (2-8)

Dragons – Herakles 1-2

16e Della Torre (1-0), 33e Igau (1-1), 59e De Kerpel (1-2)

Orée – Racing 3-2

16e Lucaccioni (0-1), 46e Bogaerts (1-1), 48e Vanwetter (1-2), 70e Plennevaux (2-2), 70e Masso (3-2)

Le classement

1. Léopold 22 18 3 1 111 43 57

2. Dragons 22 15 4 3 86 37 49

3. Gantoise 22 15 2 5 78 49 47

4. Watducks 22 14 1 7 86 49 43

--------------------------------------------------------

5. Orée 22 12 1 9 71 50 37

6. Racing 22 9 6 7 62 56 33

7. Herakles 22 10 1 11 59 61 31

8. Braxgata 22 8 6 8 52 43 30

9. Daring 22 6 2 14 39 68 20

--------------------------------------------------------

10. Uccle Sp. 22 4 1 17 36 87 13

--------------------------------------------------------

11. Louvain 22 4 1 17 37 97 13

12. Old Club 22 3 0 19 50 136 9

Le programme du play-off

Demi-finales aller

Watducks - Léopold Sa 13h30

Gantoise - Dragons Sa 13h30

Demi-finales retour

Léopold - Watducks Di 13h30

Dragons - Gantoise Di 13h30

Les finales auront lieu les 18, 20 et 21 mai au Dragons.