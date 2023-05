Le Wellington se maintient miraculeusement

Wellington - Watducks 1-1

Wellington: Montserrat; Duquesne, Dickins, du Bus de Warnaffe; Dagnelie, Draps, Eloi, Fosseprez; Bierlaire, Arnaud, Bruyneel puis Weicker, Schreiner, Deroo, Gilbert, Lecas.

Watducks: D’Hooghe; Cabut, Truyens, L. Goeminne; Vandersteen, Lhopital, t’Serstevens, Limauge; Breyne, White, Ronquetti puis N. Goeminne, Laurito, Raymakers, Lardeur, Boey.

Arbitres : MM. P. De Winter et J. Forton

Les buts : 8e White (0-1), 55e Bierlaire sur stroke (1-1)

Penalty corner : Wellington (0/3) Watducks (0/2)

Le match est essentiel pour les deux équipes, pour l’une il s’agit de tenter de décrocher son ticket pour les Play-offs, pour l’autre il s’agit de se maintenir en division honneur après cette première saison. Le Wellington est quelque peu fébrile, le Watducks en profite pour prendre les devants, notamment en allant provoquer son premier pc, repoussé facilement par Montserrat. White intercepte la balle sur un mauvais dégagement et part en solitaire se confronter au portier local. Son shoot fait retentir la planche, c’est 0-1 pour le Watducks. Les visiteurs enchaînent les occasions après ce premier but, l’objectif étant évidemment de creuser l’écart le plus rapidement possible. Mais sans succès.

La deuxième partie de match redémarre de la même manière, on compte déjà trois occasions waterlootoises, dont un deuxième pc. Mais cela ne rentre plus pour le moment. Elles poursuivent leur belle prestation, on peut voir une vraie communication entre les lignes. Le Wellington n’a pas véritablement son mot à dire dans les échanges.

Le Wellington remonte sur le terrain avec une plus grande présence. Elles vont enfin visiter le cercle adverse. Le Watducks commence à quelque peu se frustrer de cette balle qui ne rentre décidément pas. Le 0-1 reste figé. Le Wellington va provoquer son 1er pc alors qu’il ne reste que trois minutes dans ce troisième quart. Les défenseuses du Watducks ont énormément de mal à se dégager et un nouveau pc est sifflé. La combinaison ne permet pas l’envoi d’un tir cadré. Le score reste figé.

Le Wellington obtient son 3ème pc de la rencontre, D’Hooghe doit sortir et se livrer dans un duel serré avec l’attaquante. Un stroke est sifflé. C’est Bierlaire qui s’avance et qui inscrit le but égalisateur. Nous sommes à la 55ème minute et le match vient de complètement basculer. Le Watducks repart à l’assaut du but adverse et va provoquer plusieurs tirs directs. Mais rien ne rentre. C’est au tour du Wellington de devoir calmer le jeu. Il reste 4 minutes quand le Watducks sort son gardien. Les staffs sont au courant des scores des autres matchs, à cet instant le Racing et le Dragons mènent leurs matchs respectifs, le Watducks n’est pas dans le carré final. Et de l’autre côté, Leuven perd, ce point signifie un maintien pour le Wellington. Les joueuses jettent toutes leurs forces dans la bataille. Le coup de sifflet retentit, le Wellington est maintenu. Le Watducks loupe d’un iota le carré final.

Le Racing souffre, mais se qualifie pour le play off

Orée - Racing 1-2

Orée : Ibanez ; Balon-Perrin, De Kerckhove, Franck, Stordeur ; Belis, Bonami, Singh, Vincent ; Barry, Van Outryve d’Ydewalle; puis Delva, Devresse, Kreusch, Croese, Verzura

Racing : Grignard ; Duquesne, J.François, Lesgourgues; Englebert, Rasir, A.Willems, Ponthieu ; De Mot, Goffinet, J.Willems ; puis Puvrez, Varoqui, R.François, Boon

Arbitres : MM M.Raquet et A.Peron

Cartes vertes : 21e De Mot, 55e Singh

Cartes jaunes : 57e Thiery, 65e De Mot, 67e Goffinet

Les buts : 12e Goffinet (0-1), 54e Bonami sur stroke (1-1), 57e Englebert sur pc (1-2)

Penalty corner : Orée (0/3) , Racing (1/4)

Voilà bien un match capital pour les 2 équipes : victoire impérative pour les 2, l’Orée pour se maintien, le Racing pour le TOP 4….

Les débuts sont équilibrés… Bonami tente une percée en amenant le danger dans les 25 du Racing. Un premier pc est accordé par les arbitres pour non respect des 5m. Ibanez le sort du stick.

Les visiteuses insistent et une belle action de Rasir terminée par un beau centre ne trouve pas preneuse. Rasir est omniprésente en ce début de match. Les bleues font jeu égal mais les 2 gardiennes sont peu sollicitées. A la 12e Goffinet ouvre la marque. Le Racing en profite pour pousser afin de justifier son avance. Bellis (très active) tente des balles profondes dans l’axe mais sans résultat probant. Le bloc défensif des Uccloises est difficile à bouger.

22e grosse occasion pour Vincent qui nécessite une intervention autoritaire de Grignard. Le match s’anime.

Les intentions locales sont louables mais à certains moments, il y a trop d’imprécisions liées à quelques déchets techniques. Ibanez se met 2 fois en évidence : sur 1 pc qu’elle repousse du stick et sur un déboulé d’Englebert juste avant la mi-temps.

Bonami met Grignard à l’ouvrage sur un tir croisé. L’Orée tente de pousser mais cela reste fort imprécis pour être dangereux. Englebert met le feu dans le cercle oréen mais son centre en retrait ne donne rien. 41e nouvelle intervention autoritaire d’Ibanez. Le rythme baisse et le Racing qui contrôlait la rencontre perd petit à petit le fil du match. Vincent et Belis tentent de secouer le cocotier… Et sur le 2e pc local, un stroke est logiquement sifflé. Bonami le convertit pour faire 1-1 qui est un score qui ne satisfait personne !! Très rapidement la rencontre bascule sur un pc (sévère ?) accordé au Racing.

Englebert en profite pour faire 1-2. Les joueuses locales bien qu’ayant eu un coup sur la tête ne désarment pas. Van Outryve d’Ydewalle met le feu sur une superbe descente le long de l’aile gauche. Cela devient plus confus. Les Oréennes jouent sans gardienne et le Racing se retrouvent à 9 (2 cartes jaunes). La fin est tendue et Grignard sort un dernier pc qui ne semblait pas cadré. Le coup de sifflet est libérateur pour les joueuses et le public du Racing .

Le Racing se qualifie pour les playoffs.

L’Orée descend et pourtant l’écart entre les 2 équipes était ténu aujourd’hui

Le Dragons l'emporte et se qualifie pour le play off

Dragons - Herakles 2-0

Dragons: Bussels; De Groof, Emme, Jakus, D. Marien; Magis, Cedres, Gil ; Raye, Vilar, Barden ; puis O. Marien, O. Marien, Verboven, Roels, Struyf

Herakles : Dewelde ; Mommens, Fobe, Cornette, Taylor ; Leclef, Pastor, Le Paige ; Weyns, Simons, Sosa ; puis Portugal, Stockbroekx, Maertens, Herzsprung, Damster

Arbitres : Mme. T. Bellemans et M. Sergeant

Carte verte : 49e Raye

Les buts : 27e Gil (1-0), 67e Raye (2-0)

Penalty corner : Dragons 0/1 Herakles 0/2

Pour les deux équipes, la donne était simple : une victoire et le Top 4 était assuré. Un nul ou une défaite risquait d’entrainer une élimination des Play-off, car le Racing et le Wat qui collent aux basques des deux équipes anversoises, jouaient contre des adversaires à priori à leur portée.

D’entrée, le Dragons mit une pression d’enfer sur l’Herakles et se forgea la première occasion du match par Gil, un essai que repoussa Dewelde du sabot. L’Herakles laissa passer l’orage et équilibra les échanges même si le danger se présenta presque exclusivement du côté visiteuse avec deux nouveaux arrêts de Dewelde sur des tentatives de Raye et Gil dans le premier quart.

L’Herakles, bien en place, se montra plus entreprenant. Ce dont profita le Dragons pour ouvrir le score sur une contre-attaque d’école : servie en profondeur, Raye vit bien l’appel de Gil au point de stroke et la servit. Le tip-in de l’attaquante anversoise vint se loger dans le but de Dewelde. Une avance méritée pour le Dragons au repos.

Mommens déborda sur le flanc gauche et tira au but à la 39e, le premier tir lierrois vers la cage anversoise. Bussels détourna du gant. Les deux équipes se livrèrent à une bataille de l’entrejeu, et petit à petit, le Dragons recula, permettant aux visiteuses de jouer un peu plus haut. Pastor essaya de semer la zizanie dans la défense adverse, sans succès. Dans l’autre sens, Raye déborda sur le flanc mais ne trouva personne à la réception de son centre.

Delphine Marien déborda à droite et centra au point de stroke pour Raye qui ne cadra pas son essai. Dans la foulée, le Dragons héritât du premier pc de la rencontre. Magis le tira à côté de l’objectif. Sur une balle envoyée dans le cercle, il y eut un cafouillage devant le but visité qui ne profita pas à l’Herakles. A 8 minutes du terme, Portugal tira au but, Bussels écarta le danger. Deux minutes plus tard, nouveau danger devant le but du Dragons. Gilles Verdussen sortit sa gardienne pour avoir une joueuse supplémentaire dans le jeu à la 65e. L’Herakles poussa tant et plus. Sur une contre-attaque, Raye fit le break en revers. Dans la foulée, l’Herakles obtint le premier pc de son équipe, tiré par Fobe mais dévié par la première sorteuse. Un nouveau pc était donné peu après pour Herakles mais ne fut à nouveau pas cadré. Le score ne changea pas, le Dragons se qualifiait pour les Play-off, tandis que l’Herakles échouait de peu.

Les autres matchs

Antwerp – Gantoise 3-3

12e Verhees (1-0), 16e Ballenghien (1-1), 21e Ballenghien (1-2), 31e Hull (2-2), 53e Rebecchi (3-2), 65e Sinia (3-3)

Braxgata – Louvain 4-0

20e Vanden Borre (1-0), 24e Versavel (2-0), 35e Dewaet 3-0), 40e Van Dieren (4-0)

Daring – Victory 2-6

18e Desmedt (0-1), 30e Winthagen (0-2), 36e Ferrazini (0-3), 38e Sghiouar (1-3), 40e Machin (1-4), 47e Brunet (2-4), 62e Ferrazini (2-5), 64e McEwan (2-6).

Le classement

1. Gantoise 22 18 3 1 84 27 57

2. Braxgata 22 14 5 3 47 22 47

3. Dragons 22 12 5 5 62 36 41

4. Racing 22 12 5 5 39 22 41

5. Watducks 22 11 6 5 48 27 39

6. Herakles 22 11 6 5 44 33 39

7. Antwerp 22 10 7 5 42 40 37

8. Victory 22 6 4 12 37 48 22

9. Wellingt. 22 1 9 12 24 55 12

10. Louvain 22 2 5 15 16 49 11

11. Daring 22 2 3 17 20 72 9

12. Orée 22 1 6 15 24 56 9

Le play-off

Demi-finales aller

Racing - Gantoise Sa 12h

Dragons - Braxgata Sa 12h

Demi-finales retour

Gantoise - Racing Di 12h

Braxgata - Dragons Di 12h

Les finales auront lieu les 18, 20 et 21 mai au Dragons.