Gantoise – Dragons 1-2

Gantoise : De Ryck ; Lanckneus, Vanden Borre, Brasseur, Vanden Abeel ; Gaspari, Nelen, Gerniers ; Sinia, Ballenghein, Schreurs ; puis Oviedo, Bonastre, Cuffez, Van Remortel

Dragons : Bussels ; D. Marien, De Groof, Rocio, Jakus ; Magis, Cedres, Gil ; Vilar del Valle, Raye, Barden ; puis O. Marien, Roels, Verboven, Struyf, A. Marien.

Arbitres : MM. N. Reinhard et L. De Clercq

Cartes vertes : 24e O. Marien, 65e Gerniers

Cartes jaunes : 68e Cedres

Les buts : 15e De Groof sur pc (0-1), 35e Magis (0-2), 41e Vanden Borre sur suite de pc (1-2)

Penalty corner : Gand 1/7 et Dragons 1/4

La finale dames avait des airs de déjà-vu. Pour la troisième saison de suite, Gand avait rendez-vous avec le Dragons en apothéose de la saison. Contrairement aux autres années, le Dragons a atteint un si beau pic de forme que les Anversoises ont remporté la première manche. Le suspense reste total. En hockey, un avantage d’un but ne pèse pas lourd. Mentalement, le Dragons a vu que l’écart n’était plus si grand entre les deux équipes.

En début de match, le Dragons prenait clairement le jeu à son compte. On devant attendre la 14e minute pour qu’Abi Raye n’aille chercher le premier pc pour le Dragons. Stéphanie l’inoxydable De Groof balançait un envoi puissant au milieu. De Ryck était battue (0-1). C’était la seule occcasion de ce premier quart.

La physionomie de la rencontre ne changeait pas dans le deuxième quart. Gand éprouvait des difficultés à déployer son jeu vertical. Le Dragons mettait plus d’énergie sur le terrain. Abi Raye, sur un centre puissant de De Groof, était à la déviation à la 24e minute. La balle passait de peu au-dessus de la latte. A la 29e, Gil s’emmêlait les pinceaux alors qu’elle entrait dans le cercle. Les Flandriennes sortaient enfin la tête de l’eau en provoquant leur premier pc à la 32e minute. Vilar de Valle sortait trop vite. Vu l’absence de Ballenghien sur le terrain, Gerniers tentait une phase qui ne donnait rien. Gand poussait en fin de mi-temps et héritait d’un deuxième pc à la 34e minute. Cette fois, Ballenghien était sur le terrain. Le VAR l’annulait. Le Dragons obtenait sur le gong son 2e pc. Magis l’envoyait. La balle revenait et était stoppée fautivement. Gerniers demandait la video pour un kick. Le pc était maintenu. Gand perdait sa video. Puis, Magis tapait le fond du but (0-2).

Dès la reprise, De Groof concédait un deuxième poour Gand. Ballenghien était contrée par la première sorteuse. Sur le troisième pc, Ballenghien effaçait la première sorteuse pour passer dans son dos à Gerniers qui cherchait la donneuse. La keeper était par terre, mais la donneuse ne levait pas la balle qui revenait à Sinia qui tirait. Puis, Vanden Borre achevait cette phase confuse (1-2). Gand poussait plus fort dans le cercle. La défense du Dragons concédait encore un pc. Ballenghien driblait la première sorteuse, mais la balle n’était pas cadrée. Ce troisième quart était buffalo. Le 6e pc était accordé, mais Magis demandait la video à la 48e minute. Après 15 minutes à sens unique, le Dragons obtenait un pc à 2 minutes de la fin du 3e quart. De Groof ne signait pas le doublé. A nouveau, sur le fil, Raye allait chercher un nouveau pc. Il était stoppé par De Ryck.

Gand repartait à l’assaut du cercle de Bussels dans le dernier quart. Le Dragons se contentait de jouer très bas. A la 56e minute, sur un contre, Gil avait la balle du break. De Ryck stoppait les deux tirs. Gand cherchait à mettre ce deuxième but, mais les attaquantes étaient techniquement maladroites. Le Dragons perdait sa video à la 67e minute. Ballenghien ne marquait pas le pc.

Ce score de 1-2 est très intéressant en vue d’un match retour où Gand devra montrer un autre visage dimanche à 13h45 pour le match retour.