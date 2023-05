Kina : “Les deux équipes qui ont le plus bossé sur le terrain sont en finale”

Sur l’autre banc, son homologue Jean Willems a reussi une solide performance en amenant la classe biberon du Watducks en finale. Les Brabançons ont validé sur le tard leur ticket pour le top 4 avant de sortir le tout-puissant Léopold au terme d’un match remarquable.

Contrairement aux demi-finales, la finale accueillera un nouvel invité : le recours à la video.

Cette finale qui se jouera samedi et dimanche à 16h15 au Dragons, s’annonce hautement indécise. Les deux entraîneurs, qui se respectent, se réjouissent de s’affronter durant 140 minutes.

Disputer cette finale, est-ce normal, une surprise ou un miracle ?

Jean Willems : “Une surprise pour différentes raisons. Nous sommes en reconstruction. Il y a d’autres équipes avec un noyau au minimum aussi fort que nous. Nous avons perdu Boccard et Van Strydonck. Lemaire aussi. En cours de saison, nous avons eu des blessés longue durée comme Rogeau, Van Oost ou encore Van Marcke. Notre début de championnat a été difficile. Nous y avons toujours cru. Donc, je ne parlerais pas de miracle.”

Pascal Kina : “Normal. Nous avions fixé le top 4 comme objectif. Dès que tu disputes le play-off, tout est ouvert et possible.”

Considérez-vous que votre équipe est à 100 % de ses possibilités ?

J.W. : “Oui. On peut toujours faire mieux. Dans un noyau, tu as toujours quelques bobos. Mais, je les sens en forme, avec beaucoup d’envie et affamé.”

P.K. : “Oui. Tout le monde est là et fit.”

Qu’est-ce qui vous mets en confiance à l’aube de ce week-end historique ?

J.W. : “Nous avons prouvé que nous pouvions battre n’importe qui. Nous ne serons pas favoris et donc nous jouerons sans pression. Nous ne l’avons jamais eue. Nous ne commencerons pas à nous la mettre maintenant.”

P.K. : “Nous disputerons un match 50/50. Je ne vois pas un favori. Les deux équipes seront en confiance. Je vois que la finale oppose les deux noyaux qui ont le plus bossé sur le terrain. En plus, les deux clubs ont déjà leur ticket en EHL.”

Comment gérez-vous la pression liée à l’attente des membres de votre club ? 103 ans d’attente pour Gand et 9 ans pour le Watducks ?

J.W. : “Aucune pression. Le club est ravi de notre travail. Ces dernières années, nous avons perdu sept stars. Nous sommes toujours en play-off. En plus, nous avons notre ticket en EHL. Notre main sponsor a signé pour trois nouvelles années.”

P.K. : “Je ne vois pas de pression. Le club est heureux de notre saison. Moi, je suis fier de mes gars. Ce qui arrivera n’est que du bonus.”

Qu’est-ce qui fera la différence lors de ces 140 minutes de match ?

J.W. : “Comme toujours. La chance, l’absence de blessures, l’arbitrage, la récupération. Le travail est fait. Maintenant, il faut monter sur le terrain sans réfléchir.”

P.K. : “Comme toutes les finales, je parlerais d’un détail. J’espère que ce détail sera une action individuelle. Je regretterais que la finale se joue sur un off day d’une équipe ou sur une décision arbitrale.”

Quel regard portez-vous sur la saison de votre adversaire ?

J.W. : “J’ai été impressionné par Gand. L’équipe est très bien organisée. Les gars ont de l’expérience. Elle a sorti sans difficulté le Dragons. Je les sens en forme au bon moment.”

P.K. : “Le Watducks sort une top saison. L’équipe est soudée. Elle bosse fort. Leur deuxième tour a été très bon. Leur pc est très solide.”

Quel joueur adverse ajouteriez-vous dans votre noyau ?

J.W. : “Dans l’absolu, je dirais Antoine Kina, mais je n’ai pas besoin de lui car je devrais me passer de Max Van Oost ou Tommy Willems. Je prendrais quelqu’un dans l’entrejeu ou derrière. Un Maxime Deplus ou un Charles Masson pour son apport offensif.”

P.K. : (rires longs) “Victor Charlet sans hésiter. Il est un bel athlète. Son pc offensif est une arme. Son pc défensif aussi. Il offre beaucoup dans le jeu.”

Le Watducks a l’avantage sur pc offensif et défensif. Etes-vous d’accord ?

J.W. : “Gand, aussi, est fort sur pc. Mais, nous avons Victor Charlet qui est le meilleur tireur de pc du championnat. Il faut encore les provoquer, bien les donner, bien les stopper. Nous avons un léger avantage.”

P.K. : “Oui, bien sûr.”

Gand est favori d’une courte tête. Etes-vous d’accord ?

J.W. : “Oui, je suis d’accord. Gand a plus d’expérience et plus de talent à certains postes. Mais, nous sommes costauds au niveau de la mentalité. Notre engagement est total. J’ai vu ce déclic lors du 2e tour.”

P.K. : “Non. Ce match est intéressant car personne n’est favori comme je l’expliquais. J’attends un grand spectacle.”

Vous êtes tous les deux très expérimentés. Qui est le meilleur coach ?

J.W. : “Je serai fair-play. Je dirais Pascal. Je ne crois pas qu’on puisse parler d’un meilleur coach. Un bon coach, c’est celui qui trouve la bonne alchimie avec le groupe ou qui met l’équipeen avant au lieu de sa propre personne.”

P.K. : “Les deux se valent.”

Le programme (au Dragons)

Gantoise – Watducks Samedi 16h15

Watducks – Gantoise Dimanche 16h15