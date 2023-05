Gantoise : De Ryck ; Lanckneus, Vanden Borre, Brasseur, Van den Abeele ; Oviedo, Nelen, Gerniers ; Sinia, Ballenghein, Schreurs ; puis Gaspari, Bonastre, Cuffez, Van Remortel, Geiregat

Arbitres : Mme. T. Bellemans et Mr. A. Colemonts

Cartes vertes : 37e Ballenghien, 63e Vilar, Magis 66e

Cartes jaunes : 39e Gil, 58e Oviedo

Les buts : 6e Raye sur suite de pc (1-0), 50e Ballenghien sur pc (1-1), 68e Bonastre (1-2)

Penalty corner : Dragons 1/2 Gantoise 1/6

Shout-out : Ballenghien (1-0), Magis (1-0), Schreurs (1-0), Cedres (1-0), Nelen (1-0), D. Marien (1-1), Bonastre (1-1), Raye (1-1), Gerniers (2-1), Vilar (2-1)

C’était nanti d’un avantage d’un but que le Dragons abordait la manche retour de cette finale face au Dragons. Hier, les Anversoises ont livré une excellente première mi-temps et se sont montrées efficaces devant le but avec deux buts sur pénalty de Stef De Groof et Magis. En seconde mi-temps, Gand a accéléré le tempo en étant récompensé par un but de Vanden Borre. Le Dragons devait se baser sur sa première mi-temps, Gand sur sa seconde période pour espérer décrocher le titre. Ce match promettait beaucoup de suspense.

Sinia était la première à mettre le feu aux poudres après un déboulé sur la gauche. Son centre était contré. En face, le Dragons obtenait un pc contesté par un appel à la vidéo. Il était confirmé, Gand perdait son appel après 5 minutes de jeu à peine. Abi Raye, dont c’était le dernier match pour le Dragons avant de jouer pour Tilburg l’an prochain, ouvrait le score sur rebond du pc, après un premier tir de Magis. Un début en fanfare pour le Dragons et catastrophique pour la Gantoise. Le match était lancé. Car ensuite, Gand poussait avec d’abord Nelen dans ses œuvres qui passait plusieurs adversaires. Ensuite, Ballenghien qui ne contrôlait pas une passe de Bonastre. Enfin, ce fut Nelen qui écartait sur sa droite vers Alix Gerniers qui ratait l’objectif. Tout cela en dix minutes de jeu. A la 11e, Sinia débordait sur la droite et adressait un centre vers Schreurs. L’attaquante gantoise tirait en revers, c’était dévié en long corner par une défenseur anversoise.

Le Dragons était proche de doubler la mise dès le début du second quart : Magis tirait en revers, De Ryck ratait la balle et Gil, pourtant idéalement placée à côté du poteau, ne cadrait pas. Sur une récupération de Nelen, celle-ci accélérait plein axe sans trouver ses avants. Gand voulait accélérer tout en devant faire attention aux contres du Dragons qui, avec De Groof et sa vision de jeu, possède l’un des meilleurs flats pour sortir de défense. La Gantoise héritait d’un pc à la 30e. Il était donné un peu trop à droite, Nelen le jouait à sa gauche et Schreurs tirait au but. Bussels dégageait du sabot. Van Remortel anticipait bien une relance de De Groof et filait vers le but. Elle se heurtait à la gardienne anversoise, impeccable. A la mi-temps, le Dragons conservait son avance d’un but. La structure défensive anversoise contenait bien Gand.

Gand poussait dans le troisième quart avec Sinia proche de tirer au but. Gil écopait d’une carte jaune pour une faute sur Sinia à la 39e. Alix Marien débordait sur le côté droit et centrait au point de stroke. Struyf tardait trop pour tirer, elle était contrée. Gand concédait un deuxième pc à la 46e sur une faute de Brasseur. Il était tiré par De Groof et stoppé par De Ryck. Sur le contre, Gand obtenait également un pc. Il était joué vers Gerniers qui provoquait un stroke. Le Dragons le contestait via la vidéo. Cela redonnait finalement pc, le Dragons conservait son appel à la vidéo. Emme contrait le tir de Nelen et le fêtait comme un but marqué. Gand poussait tant et plus et héritait d’un nouveau pc. Le tir de Vanden Borre était dévié en long corner par Bussels. Sur le long, le Dragons concédait un nouveau pc et faisait appel à la vidéo. Le pc était bien accordé, le Dragons perdait son appel à la vidéo. On jouait le 51e. Ballenghien transformait le pc et redonnait espoir à son équipe et ses supporters. A la toute dernière seconde du quart, Raye passait à Alix Gerniers seule dans le cercle mais le buzzer retentissait.

Vilar réalisait plusieurs remontées de balle impressionnante de sa partie de terrain jusqu’au 25 adverse.

Nelen chipait la balle à Jakus et pouvait passer à Sinia dont le tir était intercepté du sabot par Bussels. Peu après, Gand provoquait un pc à la 61e. Il redonnait pc, Gand essayait une phase qui échouait. Vilar puis Magis écopaient d’une carte verte, le Dragons jouait quelques instants à 9. Toute l’équipe jouait dans les 50 du Dragons, à l’exception de De Ryck. A trois minutes du terme, Gand retirait sa gardienne du terrain. Berta Bonastre égalisait à la 68e d’un tir de près et faisait exulter les supporters Gantois. Le match allait se jouer lors de la terrible épreuve des “shoot-out”.

Ballenghien tirait le premier et le marquait. Magis le manquait. Schreurs échouait. Cedres le manquait. Pour les deux premiers tirs du Dragons, le chrono a mis beaucoup de temps pour se lancer. Nelen le tirait à côté. D. Marien égalisait. Bonastre le manquait également. Abi Raye échouait aussi. Gerniers marquait son tir. Tout reposait sur Vilar. Elle faisait une faute mais elle demandait la vidéo. La faute était confirmée, Gand s’imposait aux shoot-out dans une finale avec énormément de suspense.