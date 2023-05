La Red Panther a alors pris le premier tir pour elle. Son but a été décisif pour le titre. “Je voulais tirer le premier pour bien lancer Gand”, explique-t-elle.

Tout ne s’est pas passé comme prévu. Ballenghien a glissé devant la gardienne du Dragons. “Je m’avançais pour me mettre dos à elle. J’ai glissé. Je me suis relevée. J’ai évité un tir désespéré. J’ai voulu la contourner.”

Elle a plongé pour pousser la balle dans le but. En se réceptionnant au sol, elle a senti une vive douleur à l’épaule. Le verdict est lourd : fracture de la clavicule. “De tels plongeons, j’en ai fait 37 000 à l’entraînement ou en match. Ici, j’avais poussé la balle un peu trop loin.”

En se relevant, elle a essayé de garder bonne figure. “Je ne voulais pas perturber mes coéquipières. J’ai juste dit que je ne prendrais pas un éventuel stroke.”

Quatre shoot out plus tard, Gand s’emparait du titre sur le fil. “J’étais vraiment heureuse. J’ai tout donné pour cette victoire. Si c’était à refaire, je le referais. En sortant du terrain, j’ai vu notre kiné. L’épaule ne semblait pas démise. Les filles du Dragons m’ont parlé d’un hôpital rapide à 10 minutes de là. En une heure, j’avais une radio qui montrait la fracture de la clavicule.”

Pas de Pro League en juin

La Red Panther peut faire une croix sur sa présence en Pro League durant le mois de juin. “C’est un coup dur car la Pro League est la préparation idéale en vue des championnats d’Europe.”

Son indisponibilité est estimée à six semaines au minimum. “Nous ne le savons pas encore. Mardi, nous déciderons s’il faut opérer. Le médecin me parlait d’une épaule disloquée. Notre kiné est plus optimiste. Nous y verrons plus clair dans 24 heures. Je n’oublierai pas ce dimanche où j’ai vécu deux émotions extrêmes”, conclut Ambre Ballenghien.