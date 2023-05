Autre exemple : Guillermo Hainaut était souvent sollicité sur l’aile gauche tantôt par Luypaert tantôt par De Sloover. La sauce avait pris et on avait très vite senti que les jeunes étaient en confiance. Chacun ayant été sollicité dans son registre. John John Dohmen confirmait cette lecture des événements.

"Globalement, on a bien géré le match et tout a bien tourné. Le but était d’être focus sur ses forces en jouant collectivement. C’est vraiment un beau résultat d’autant qu’ils étaient au complet."

Il est vrai que le match était assez fermé, les deux équipes ne prenant pas beaucoup de risques. Les Belges contrôlaient la situation de derrière et les Indiens jouaient très groupés, très nombreux derrière la balle. Leur jeu défensif faisait en sorte qu’il y avait peu de duels, même si Victor Wegnez tentait quelques fois des percées dont il a le secret.

Les deux équipes cherchaient souvent vainement des espaces en possession. De plus, la charnière Luypaert-De Sloover rayonnait derrière. Il n’était donc pas étonnant de voir les trois buts inscrits sur pc. Ce succès collectif est à mettre à l’actif du groupe tant le travail d’équipe a été à la hauteur. On ne peut qu’espérer que cette victoire en appelle d’autres… Les feux sont résolument au vert !

Belgique : L. Van Doren ; De Sloover, Luypaert, Poncelet, T.Stockbroekx ; De Kerpel, Dohmen, Wegnez ; Ghislain, Cosyns, Van Dessel ; puis Vandenbroucke, Hainaut, Biekens, Onana, Hellin, M. Stockbroekx.

Inde : Bahadur ; Mandeep, Harmanpreed, Gurinder, Akashdeep, Amit, Kumar, Shamsher, Jarmanpreet, Abhishek, Manpreed ; puis Parattu, Kumar, Samsher, Sagar, Sukjaet, Mandeep, Sanjay.

Arbitres : MM. Lim et Elsayed.

Les buts : 18e T. Stockbroekx sur pc (1-0), 25e Singh Mandeep sur pc (1-1), 60e.. Onana sur pc (2-1).

PC : Belgique (2/5) et Inde (1/2).