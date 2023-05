La possession est claire, les Indiens jouant assez groupés derrière la balle.

Ils attendent dans une position basse.

Hellin et T.Stockbroekx sont assez remuant.

Et sur le 2e pc belge ce dernier dévie l’envoi dans le plafond du but c’est 1-0.

La réplique ne se fait pas attendre : sur leur 1e pc les Indiens égalisent par Singh Mandeep.

Le match reste assez fermé et on privilégie l’organisation et la possession.

L’Inde laisse la balle aux Belges et tente de surprendre par des reconversions rapides sans trop de succès.

Petit à petit, le jeu s’équilibre sans qu’il y ait danger dans un camp ou l’autre.

On s’acheminait vers un résultat d’équilibre quand sur le dernier pc Onana concluait pour faire 2-1.

Voilà une victoire encourageante pour la jeune garde bien entourée par les “anciens”.

BELGIQUE-INDE : 2-1

Belgique : L.Van Doren ; De Sloover, Luypaert, Poncelet, T.Stockbroekx ; De Kerpel, Dohmen, Wegnez ; Ghislain, Cosyns, Van Dessel ; puis Vandenbroucke, Hainaut, Biekens, Onana, Hellin, M.Stockbroekx

Inde : Pathak Krishan Bahadur ; Singh Mandeep, Singh Harmanpreed, Singh Gurinder, Singh Akashdeep, Rohidas Amit, Upadhyah Lalit Kumar, Singh Shamsher, Singh Jarmanpreet, Abhishek, Singh Manpreed ; puis Parattu, Upadhyah Lalit Kumar, Singh Samsher, Prosad Vivek Sagar, Singh Sukjaet, Mopr Mandeep, Sanjay

Arbitres : MM Lim et Elsayed

Cartes vertes : 22e Hainaut, 51e Biekens, 54e Sanjay

Buts : 18e T.Stockbroekx sur pc (1-0), 25e Singh Mandeep sur pc (1-1), 60e Onana sur pc (2-1)

Penalty corner : Belgique (2/5), Inde (1/2)