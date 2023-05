Vandermeiren : “Faire le switch le plus vite possible"

”Nous devrons vite effectuer le switch entre le championnat de Belgique et le niveau international. Avant, nous avions besoin de trois ou quatre matchs. Ici, nous chercherons au plus vite à mettre une bonne énergie dans notre press”, explique Judith Vandermeiren.

Les Panthers veulent donc soigner les résultats lors des 12 prochains matchs. “Nous accordons de l’importance à notre ranking, ce qui passe par des victoires. La Pro League nous sert aussi de préparation pour notre prochain objectif, le championnat d’Europe.”

Raoul Ehren s’attaquera à ces fameux petits détails qui font de grandes différences le jour J comme les pc offensif et défensif, la manière de bien défendre dans le cercle,… Les Red Panthers avaient laissé un sentiment positif durant leur Coupe du monde l’été dernier et lors de matchs de Pro League. La spirale est positive et laisse à penser que le meilleur est à venir. “Nous avons déjà observé que nous jouions mieux quand nous restions longtemps ensemble. Nous ne nous satisfaisons plus de faire un bon match contre les Pays-Bas ou l’Angleterre. Nous visons les trois points lors de chaque rencontre.”

Certaines filles sont éreintées par une longue saison qui s’est achevée dimanche dernier par le titre gantois. Le cycle des cinq prochaines semaines ressemble à un championnat très condensé : 12 matchs en 39 jours. “C’est beaucoup, concède Judith Vandermeiren. Nous passerons beaucoup de temps ensemble, ce qui est excellent pour notre développement. Nous passerons plus de temps à analyser aussi. Si nous visons le top mondial, nous devons être capables de supporter cette cadence.”

Depuis deux ou trois mois, Raoul Ehren a appelé en renfort deux coachs mentaux qui travaillent avec les dames d’Amsterdam et de Den Bosch. “Ils nous aident à mieux nous connaître en équipe. Le staff, aussi, participe, aux sessions mentales ce qui est nouveau.”

Le coach des Red Panthers a déjà fait ses preuves avec ce noyau. Il a déjà démontré sa plus-value dans le projet des Reds. Il reste fidèle à lui-même. “Depuis mercredi, nous sommes toutes là. Dès le match face à la Chine, il veut qu’on soit là à 100 % sans nous chercher d’excuse. Sa communication est claire et passe très bien.”

Dès le 6 juillet, elles jouiront d’un repos bien mérité de 10 jours avant de reprendre avec un mois d’entraînement. “L’été passera très vite. Nous partons pour l’Euro à Monchengladbach le 14 août.”

Le programme des Red Panthers

A Londres

Belgique – Chine 27 mai 16h10

Grande-Bretagne – Belgique 28 mai 16h10

Chine – Belgique 3 juin 16h10

Grande-Bretagne – Belgique 4 juin 16h10

A Anvers

Belgique – Australie 16 juin 20h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 18 juin 14h10

Belgique – Australie 19 juin 20h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 21 juin 18h10

Belgique – Pays-Bas 1er juillet 14h10

Belgique – Etats-Unis 2 juillet 16h40

Belgique – Pays-Bas 4 juillet 18h10

Belgique – Etats-Unis 5 juillet 20h40

La sélection des 22 Panthers pour Londres

Elodie Picard, Elena Sotgiu, Vanessa Blockmans, Hélène Brasseur, Lucie Breyne, Tiphaine Duquesne, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Stéphanie Vanden Borre, Alix Gerniers, Charlotte Englebert, Barbara Nelen, Justine Rasir, Michelle Struijk, Judith Vandermeiren, Camille Belis, Delphine Marien, Abigail Raye, Alexia ‘t Serstevens, Louise Versavel, Astrid Bonami, Emily White.