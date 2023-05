Les Red Panthers en phase de confirmation

Les Red Panthers ne s’étaient pas rendues à Londres dans le même état d’esprit que leurs homologues masculins. Les protégées de Raoul Ehren misaient sur les rencontres de Pro League face à la Chine et contre la Grande-Bretagne pour tourner le bouton championnat et passer en mode international avec la volonté de forger de bons résultats. L’heure n’est plus à de nombreux tests même si quelques nouvelles têtes sont apparues. Le groupe est jeune et déjà assez mature. Il a franchi quelques caps depuis l’intronisation de Raoul Ehren comme entraîneur principal en décembre 2020. Le Néerlandais a gommé les complexes d’infériorité de l’ancienne génération pour installer une dynamique positive renforcée par des discours ambitieux.