Red lions: la reconstruction a déjà commencé

En l’absence de 11 vices-champions du monde, les Red Lions ont offert une première sélection à Hellin, Duvekot, Biekens et Crols. D’autres jeunes comme Hainaut, Onana, Van Dessel, Vandenbroucke et Ghislain ont montré qu’ils avaient déjà une longueur d’avance tout comme T. Stockbroekx.

“On nous a trop souvent reproché de ne pas aligner une équipe plus jeune”, confie Arthur De Sloover promu capitaine face à l’Inde. “Nous avons démontré que ce groupe possédait de grandes qualités. Les nouveaux venus ne se sont pas cachés et ils ont osé jouer au hockey. Cette équipe a déjà montré un visage très mature.”

Son analyse si positive demande une certaine nuance. Face au combat physique face aux Anglais, les Belges ont montré certaines limites au niveau de l’intensité, des connexions ainsi que la justesse technique. Les jeunes ont mis une grande énergie dans leur press et leur concentration.

Le cercle très fermé des Lions s’est ouvert à un (trop) grand arrivage de jeunes talents. Certes, les circonstances (play-off des championnats aux Pays-Bas et en Allemagne ainsi que des blessures ou de la fatigue) ont imposé ces choix radicaux. Il serait intéressant de voir le groupe titré aux JO renforcé par deux ou trois jeunes (Van Dessel et Onana) en vue du championnat d’Europe. Ce qui obligera van den Heuvel à effectuer les choix les plus difficiles de la décennie à la veille de l’Euro allemand en août.

Le programme des Red Lions

À Londres

Belgique – Inde 2-1

G.-Bretagne – Belgique 3-1

Inde – Belgique 2 juin > 15h40

G.-Bretagne – Belgique 4 juin > 13h40

À Anvers

Belgique – Australie 17 juin > 16h40

Belgique – N.-Zélande 18 juin > 16h40

Belgique – Australie 20 juin > 20h40

Belgique – N.-Zélande 21 juin > 20h40

Belgique – Espagne 30 juin > 20h40

Belgique – Pays-Bas 1er juillet > 16h40

Belgique – Espagne 3 juillet > 20h40

Belgique – Pays-Bas 4 juillet > 20h40