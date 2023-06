Les Red Lions ont repris le chemin de Londres mercredi midi afin de disputer les matchs retours contre l’Inde et la Grande-Bretagne dans le cadre de la Pro League. Michel van den Heuvel a étoffé son noyau à la suite du retour de Tom Boon, de Gauthier Boccard et Felix Denayer. Il a laissé sur le quai le jeune trio Crols-Duvekot-Hellin. Ils ne sont bien sûr pas punis.

À Londres, les Red Lions aligneront toujours une équipe fort expérimentale sans huit vice-champions du monde. La Pro League reste un laboratoire grandeur nature. Dans un même temps, un athlète professionnel ne songe pas un instant de monter sur un terrain sans viser la victoire. “Nous ne repartons pas à Londres pour signer un zéro sur six”, commence Victor Wegnez. “Nous affrontons des équipes indiennes et anglaises qui sont au complet. Nous voulons les battre. Le week-end dernier, nous avions huit jeunes avec nous ce qui est vraiment beaucoup. Ces matchs leur ont permis de goûter à l’esprit Red Lion. Ils se sont montrés. Nous sommes dans un processus majeur pour signer les grands résultats aux moments importants. Personne ne se souviendra de nos succès en Pro League. En revanche, nos prestations à l’Euro seront essentielles. C’est en août que nous devrons être à notre niveau réel.”

Cette tournante est essentielle en vue des échéances à long terme. Vendredi, face à l’Inde, Michel van den Heuvel testera toujours certains dédoublements de poste ou certains press avec ou sans la balle. “Quand l’équipe est au complet, nous pouvons gagner tous les matchs.”

Le terme est lancé. Que signifie une équipe au complet ? Est-ce les 18 Reds présents au Mondial en janvier ? Existe-t-il déjà d’autres Reds qui peuvent intégrer le groupe sans baisser le niveau ? Le noyau le plus élargi accueille 30 Lions. “Mais, nous ne serons jamais autant lors d’un entraînement, précise Victor Wegnez. Ce chiffre est le fruit de la professionnalisation du hockey belge depuis 15 ans. Moi, j’ai grandi grâce à la qualification miraculeuse pour les JO lors de l’Euro de Manchester en 2007. Je discutais avec Arno Van Dessel qui me disait qu’il était présent dans les tribunes lors de mon but en demi-finales contre l’Allemagne lors de l’Euro à Anvers. Il avait 15 ans. Ce but l’avait marqué. Nous avons tous grandi en écoutant les histoires extraordinaires des 16 dernières années. Tout ceci explique la présence de 30 Red Lions.”

À ce jour, tous ne sont pas encore prêts à monter sur le terrain sans diminuer le niveau moyen des titulaires habituels. “Pour la préparation des JO, nous devrions garder 24 joueurs car nous entrerons dans une phase de performance. La formation des jeunes reste un processus continu. Nous, les anciens, nous cherchons toujours à aider au mieux chaque jeune. Nous nous réjouissons de voir un nouveau visage. Les jeunes amènent leur fraîcheur. Cette concurrence accrue renforce notre détermination. Je vois bien un ou deux jeunes gagner sa place pour le championnat d’Europe.”

Tout dépendra du nombre de défenseurs, de milieux ou d’attaquants que le staff sélectionnera. Ce mois de Pro League répondra à cette question.

Le programme des Red Lions

Déjà joués

Belgique – Inde 2-1

G.-Bretagne – Belgique 3-1

A Londres

Inde – Belgique 2 juin > 15h40

G.-Bretagne – Belgique 4 juin > 13h40

À Anvers

Belgique – Australie 17 juin > 16h40

Belgique – N.-Zélande 18 juin > 16h40

Belgique – Australie 20 juin > 20h40

Belgique – N.-Zélande 21 juin > 20h40

Belgique – Espagne 30 juin > 20h40

Belgique – Pays-Bas 1er juillet > 16h40

Belgique – Espagne 3 juillet > 20h40

Belgique – Pays-Bas 4 juillet > 20h40