Pro League Hockey Messieurs: la Belgique s'incline lourdement face à l'Inde (5-1)

La Belgique, en 6 rencontres, n’occupe qu’une pauvre 7e place avec 3 victoires et 3 défaites. Pris à froid, les Belges encaissaient un but dès la première minute, la défense paraissant quelque peu amorphe dans tous ses compartiments : Prasad trompait Van Doren d’un tir de loin (1-0). Malgré un premier quart où les Belges attaquaient le plus souvent mais sans danger, ils concédaient un premier pc à la 9e minute que Van Doren contrait proprement. Le premier quart laissait une impression plutôt maussade. Reprenant possession du terrain avec un press haut, Dohmen se faisait balancer et obtenait un pc, dévié par Sreejesh.

Le deuxième pc obtenu quelques secondes plus tard était tout aussi inefficace. Les Belges se créaient plusieurs occasions sérieuses, le mur indien ne cédait pas. A la 25e, la seule contre-attaque indienne offrait le 2e pc qu’Harmanpreet plantait à droite de Van Doren (2-0) ; du 100%. A la 28e, sur une rentrée trop facile sur la droite, Cédait à esseulé qui fuisallit Van Doren (3-0). A 30 secondes du terme de cette première mi-temps, un pc concédé un peu légèrement offrait à Manpreet le 4-0 sur une reprise. Une véritable correction sur un score nettement forcé, avec des Belges trop laxistes et une efficacité redoutable des Indiens.

Timide réaction On attendait une réaction des Red Lions. Après avoir concédé un pc après 20 secondes, ils repartaient à l’attaque du cercle et obtenaient leur 3e pc à la 32e minute ; mal bloqué, Wegnez réparait et obtenait un nouveau pc : Van Dessel plaçait à côté. A la 34e, les Belges demandaient la vidéo pour une faute sur Dohmen et obtenaient leur 5e pc, suivi de deux autres : Sreejesh arrêtait du stick le 3e envoi. Immédiatement après, nouveau pc et le gardien indien se montrait intraitable sur la reprise d’Onana. La rencontre restait très fermée, avec les Indiens qui se contentaient de présenter un mur quasi-infranchissable tout autour du cercle pointillé et des Belges peu inspirés devant ce bloc.

A partir de la 40e minute, le jeu s’ouvrait quelque peu, donnant un peu plus d’espace. Hélas, un peu trop de déchets et des passes parfois peu précises ne donnaient rien de très efficace devant le but indien. La reprise du dernier quart voyait Ghislain, très actif dans le cercle, se retrouver face au gardien qu’il fusillait (4-1). Sur un pc qui suivait immédiatement, Van Doren s’en sortait bien. Les Indiens prenaient petit à petit un peu d’ascendant en termes de possession de balle.

Les Belges obtenaient un 9e pc qui ne donnait rien. Un nouvel appel à la vidéo de De Kerpel offrait le 10e pc à Luypaert : son envoi était contré. A 47 secondes du terme, l’Inde débordait trop facilement sur le

côté gauche et une défense passive permettait à Dilpreet de corriger Van Doren (5-1). Les Belges sortent d’une rencontre à oublier au niveau défensif.

Arbitres : Mr S. Rapaport et Mme W. Venter (Afrique du Sud), vidéo H-Z. Lim (Singapour) Carte verte : 21e Harmanpreet, 22e Onana, Carte jaune : 34e Abishek Les buts : 1e Prasad (1-0), 25e Harmanpreet sur pc (2-0), 28e Rohidas (3-0), 29e Harmanpreet sur reprise de pc (4-0), 46e Ghislain (4-1), 59e Dilpreet (5-1) pc : Belgique (0/11), Inde (1/5)

Belgique : L.Van Doren ; De Sloover, Boccard, Luypaert, M. Stockbroekx; De Kerpel, Dohmen, Wegnez, Van Dessel ; Ghislain, Cosyns; puis Poncelet, T. Stockbroekx, Boon, Denayer, Onana, Biekens, Inde : Sreejesh ; Mandeep, Abhishek, Manpreet, Hardik, Gurjant, Mandeep, Harmanpreed, Shamsher, Rohidas, Prasad, puis Sukhjeet, Rohidas, Pal, Dilpreet, Sanjay, Gurinder