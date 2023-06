Pro League hockey messieurs : une victoire au caractère pour des Lions en révolte (2-3)

Certes, les résultats sont secondaires, mais les Belges ne peuvent pas se permettre d’entrer dans une spirale sombre. Pour ce duel face aux Anglais, les Belges alignaient une équipe mixte à nouveau. Au côté des Boccard, De Sloover, Luypaert, Dohmen, Wegnez, Denayer, Cosyns, de Kerpel, Boon et M. Stockbroekx, on retrouvait des jeunes appelés à prendre le relais à moyen terme.

Après 40 secondes, Ward était déjà devant Van Doren qui était heureux de voir le tir toucher sa transversale. Wegnez trouvait Dohmen sur le point de stroke. Wegnez envoyait une belle balle pour Onana à la 5e minute. Onana était stoppé de justesse par Draper. Le match commençait à vive allure. A la 8e minute, De Sloover privait l’attaquant anglais d’un tir alors que le but était vide. La phase qui amène ce stroke était très belle pour les Anglais. Un joli une-deux. Sur le stroke, Bandurak trompait Van Doren. L’avance anglaise est cohérente.

Durant ce premier quart, les Belges ont joué bas avec une mention spéciale pour Wegnez, omniprésent dans les bons coups.

On sentait que le jeu belge gagnait en fluidité sans créer de danger. Les attaquants restaient maladroits. Stockbroekx puis Dohmen manquaient l’égalisation en fin de premier quart.

Dans le deuxième quart, les Anglais provoquaient leur premier pc à la 18e minute. Wegnez, premier stoppeur, la touchait du pied. Le deuxième pc débouchait sur une phase ratée. Les Belges réagissaient en allant chercher un premier pc à la 21e minute pour une balle dangereuse. Le sleep de Boon était contré par Creed. Les Belges se créaient des occasions, mais le dernier geste manquait.

La première mi-temps était intéressante du côté des Belges. Les Lions contrôlaient bien le jeu. Le press était agressif. Les occasions étaient nombreuses. Il manquait juste les buts. A la 29e minute, Ghislain demandait la video pour une poussée dans le dos volontaire. Les Belges obtenaient gain de cause et un 2e pc. Cosyns trouvait la lucarne côté stick du gardien (1-1).

A la 34e minute, Poncelet obtenait le 3e pc belge. Cosyns était là. Il était contré par un pied anglais. Coyns était encore contré par un pied de Creed. Luypaert le prenait, mais ne marquait pas. Un flick de De Sloover sur la baseline. Poncelet contrôle et centre au 2e piquet. T. Stockbroekx la poussait au 2e poteau (1-2). L’avance belge reflète la physionomie de la rencontre. Draper allait provoquer un pc anglais à la 43e minute. Le stick de Wegnez détournait le tir de Bandurak. Les Belges avaient besoin de la video pour confirmer le bel arrêt du joueur du Racing. Onana trouvait la déviation de Boon qui plongeait. La balle filait de peu hors cadre. A la 45e minute, Van Doren dégageait un tir du gant. A 5 secondes de la fin du 3e quart. Calnan prenait une verte. Boccard jouait vite la faute pour envoyer la balle dans le cercle et obtenir un pc. Boon puis Luypaert se heurtaient au gardien anglais.

Le dernier quart démarrait par ce double essai de De Kerpel. Les Belges gardaient le contrôle du match. Dohmen, en bord de cercle, recevait un centre de Denayer. Il cadrait sa frappe (1-3). Un beau shot revers. Sur la remise en jeu, Nurse marquait à son tour (2-3) dans la même minute. A la 50e minute, les deux arbitres sifflaient la même faute avec deux regards opposés. Denayer jouait vite la faute, mais prenait une verte. Ames prenait une jaune pour une charge sur Van Dessel. Dans la foulée, Boon touchait de l’épaule son adversaire et prenait une jaune très pâle. Les arbitres sortaient les cartes. Les Belges géraient les 7 dernières minutes calmement. De Kerpel amenait un pc à la 56e minute. De Kerpel tirait le pc. Puis, Cosyns se chargeait du pc suivant. A 2min47, le gardien anglais sortait. Les Anglais cherchaient un pc peu évident à la 58e minute. De Sloover prenait une jaune en plus. Le sleep filait à côté du cadre. Les Anglais mettaient la pression maximale, mais le score ne changeait plus.

Après les quatre matchs de Pro League, les Red Lions s’en sortent avec deux victoires et deux défaites, mais surtout avec de nombreux enseignements. Le groupe a tourné dans tous les sens. Et ça, c’est le plus important.

Fiche Technique :

Grande-Bretagne : Mazarelo ; Waller, Ames, Albery, Nurse ; Draper, Sorsby, Wallace ; Roper, Shipperly, Ward ; puis Condon, Morton, Calnan, Creed, Rushmere, Bandurak, Reynolds (gardien, 16e)

Belgique : Van Doren ; Boccard, De Sloover, Luypaert, E. Stockbroekx ; Dohmen, Wegnez, Denayer ; Cosyns, de Kerpel, Ghislain ; puis Van Dessel, Onana, Boon, Poncelet, T. Stockbroekx

Arbitres : MM. H.Z. Lim et S. Rapaport

Cartes vertes : 37e Morton, 45e Calnan, 50e Denayer

Cartes jaunes : 51e Ames, 51e Boon, 58e De Sloover

Les buts : 8e Bandurak sur stroke (1-0), 29e Cosyns sur pc (1-1), 37e T. Stockbroekx (1-2), 47e Dohmen (1-3), 47e Nurse (2-3)

Penalty corner : Grande-Bretagne 0/5 et Belgique 1/9