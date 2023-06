Hockey : l’Australie s’impose face à la Belgique en Pro League (0-2)

Le second quart était bien meilleur et à l’avantage des Red Panthers qui allaient multiplier les occasions : d’abord via White dont l’essai était dégagé par Bartram, puis ensuite Struijk qui tirait au-dessus de l’objectif, et enfin sur deux pc. Mais l’Australie, si elle pliait, ne rompait pas. Et en début de troisième-quart, elles inscrivaient un second but sur pc avec Malone qui déviait dans le but un flat de Fitzpatrick. Ce fut un petit coup sur la tête pour la Belgique. Qui réagit rapidement avec la jusqu’au-boutiste White qui faillit tromper la vigilance de Bartram. Puis, quelques minutes plus tard, Vanden Borre tirait un pc à côté de l’objectif. Le dernier quart était une affaire de pc, trois pour la Belgique, un pour l’Australie mais aucun n’était converti. Le score n’évoluait pas. L’Australie remportait la victoire face à la Belgique, lui infligeant au passage une seconde défaite dans cette édition de la Pro League. Les Red Panthers auront répondu au challenge physique qui leur était proposé. Il faudra gommer les petites erreurs, surtout dans les basics et être un peu plus incisif dans le cercle adverse ce dimanche.

Réaction Alexia ‘t Serstevens : « Nous voulions proposer un pressing intense à l’Australie mais nous avons raté pas mal de gestes simples. Nous avons eu du mal à nous trouver dans les 25 adverses, la dernière passe ou le dernier geste a parfois fait défaut aujourd’hui. Nous avons bien réagi dans le second quart. Nous continuons de progresser et apprenons de nos victoires comme de nos défaites. Nous allons réagir ce dimanche. »

Belgique: Sotgiu; Puvrez, Vanden Borre, Brasseur, Blockmans ; Gerniers, Vandermeiren, Struijk ; Englebert, ‘t Serstevens, Bonami ; puis Rasir, White, Versavel, Nelen, Hillewaert, Belis, Picard

Australie : Bartram, Somerville, Stewart; Nobbs, Claxton, Lawton, Greiner; Malone, Peris, Williams; puis Colwill, Fitzpatrick, Shand, Kershaw, Schonell, Wilson, Power

Arbitres: Mme X. Liu et A. Rostron

Cartes vertes : 25e Colwill, 31e Greiner, 32e Gerniers, 49e Williams

Les buts : 7e Schonell (0-1), 34e Malone sur pc (0-2)

Penalty corner : Belgique 0/6 Australie 1/5