Sportivement, les rencontres ne manquent pas d’intérêt vu que les meilleures nations mondiales se défient. Sur un plan logistique, le défi est de taille. La Fédération doit remplir le stade éphémère de 3 000 places bordant le terrain de l’Olympia. À ce jour, les rencontres face aux Pays-Bas affichent sold out. Le dimanche 18 juin aussi. “Nous remarquons qu’il est plus facile de vendre des billets en week-end, surtout si les Lions et les Panthers sont à l’affiche”, nous explique Denis Van Damme, responsable du marketing et de la communication à l’ARBH. “Nous remercions la ville d’Anvers pour ses efforts. Notre travail sera plus simple le jour où nous aurons un stade fixe.”

Le ticketing constitue un enjeu majeur dans ce genre d’événement, car il sert aussi de baromètre sur la popularité d’une équipe championne olympique, du monde et d’Europe, sans oublier la montée en puissance des Red Panthers. “On sent que les Red Lions sont plus attendus par le grand public que les Red Panthers. Les hockeyeurs connaissent le potentiel des filles, mais il leur manque un grand résultat. Les Red Lions sont plus bankables. Vendredi, nous avons écoulé 1 500 tickets pour le seul match du soir, celui des Panthers. On sent qu’il ne manque plus grand-chose pour que les Red Panthers n’enflamment définitivement les fans et les médias.”

Le supporter belge se réveille toujours très tard

Le match le moins sollicité n’est autre que le dernier, Belgique – USA chez les dames, le 5 juillet. Moins de 1000 places vendues. À ce jour, 13 000 tickets ont été écoulés. “Nous avions mis la barre plus haut, mais nous savons que les Belges aiment réserver leur ticket en dernière minute. En plus, nous tombons en période d’examens pour les jeunes, sans oublier la concurrence avec les festivals dont Rock Werchter.”

Le budget n’est pas mis en péril, car les revenus liés aux VIP et Hospitality sont plus élevés qu’escomptés. “Nous atteindrons l’équilibre financier, ce qui constitue notre objectif. Nous restons une ASBL.”

La Fédération, qui travaille avec Sportizon (Golazo), a pour tâche de gérer aussi les logements et les transports. Seul le Crowne Plaza, situé à un flick de Luypaert, figure dans la liste officielle. “Nous logeons les officiels et les équipes. Les Red Lions ne dorment à l’hôtel que s’ils disputent deux matchs très rapprochés. Sinon, ils dorment chez eux. Certains sont papas. Pour les Red Panthers, Raoul Ehren les garde à l’hôtel, car il est dans un processus de construction. Les deux profils d’équipe sont très différents.”

Le programme des Red Lions

À Anvers

Belgique – Australie 17 juin 16h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 18 juin 16h40

Belgique – Australie 20 juin 20h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 21 juin 20h40

Belgique – Espagne 30 juin 20h40

Belgique – Pays-Bas 1er juillet 16h40

Belgique – Espagne 3 juillet 20h40

Belgique – Pays-Bas 4 juillet 20h40

Le programme des Red Panthers

À Anvers

Belgique – Australie 16 juin 20h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 18 juin 14h10

Belgique – Australie 19 juin 20h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 21 juin 18h10

Belgique – Pays-Bas 1er juillet 14h10

Belgique – États-Unis 2 juillet 16h40

Belgique – Pays-Bas 4 juillet 18h10

Belgique – États-Unis 5 juillet 20h40