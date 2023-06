Les Red Lions se sont joués de l’Océanie

Les 13 pc concédés par les Belges sont aussi exagérés pour une équipe réputée solide, ce qui a permis de mettre en exergue, une fois de plus, l’agilité de Vincent Vanasch. On retiendra de ce premier match du week-end la bonne tenue des jeunes, dont celle de Nelson Onana qui, grâce à son allonge et sa lucidité, a permis à Thibeau Stockbroekx et Arno Van Dessel de marquer deux buts essentiels. On relèvera aussi les réactions des Belges aux bons moments, après les buts australiens.

Vu du haut de son perchoir, Michel van den Heuvel pouvait sourire face à la tenue de ses joueurs, mais il aura été agacé par certains détails qui, au contraire, auront passionné les spectateurs, comme ces erreurs défensives qui auront mis ses joueurs sous pression : heureusement, les Kooka’s n’ont inscrit que 2 pc sur 13 avec un grand Victor Wegnez comme premier sorteur. Pas sûr qu’en championnat d’Europe, une telle réussite sera de mise.

La Nouvelle-Zélande ne sera plus en Pro League la saison prochaine. Les Red Lions ont été sans pitié.

"On a vu deux matchs différents, confie Loick Luypaert. La Nouvelle Zélande a joué bas et ce ne fut pas facile. Ce fut lourd de jouer deux rencontres en deux jours. La défense a été efficace, même ce dimanche sans Arthur Van Doren : les roulements fonctionnent bien. L’Australie a poussé et c’est comme cela qu’on a pris tous ces pc."

Les Red Lions ont confirmé qu’ils pouvaient jouer contre deux types de hockey. La Nouvelle-Zélande a tout fermé et la première mi-temps, tout à l’avantage des Red Lions n’a vu qu’un seul but, un pc de Cosyns en milieu de deuxième quart. Russell répondait au pc de Luypaert et finalement, Dockier confirmait la suprématie des Belges.

"Ce sont deux très beaux matchs, chouettes à jouer, avec, contre les Kiwis, des moments un peu moins bons de notre part, dit John-John Dohmen. Mais logique car on a fait tourner l’effectif."