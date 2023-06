Pour les Red Lions et Red Panthers, "une affaire Courtois est impossible en hockey": "Nous nous respectons trop"

“Chez nous, la situation est simple”, explique le chouchou du public, Victor Wegnez. “Felix est notre capitaine. Il est secondé par Arthur Van Doren. Il n’existe aucune tension car chacun fait passer le bien de l’équipe avant son propre intérêt. On s’aime tellement que n’importe qui pourrait porter le brassard en cas d’absence de Flex et Tuur. Nous respecterons toujours le choix du coach en nous réjouissant pour celui qui le portera.”

Et le véloce milieu de joindre l’action à ses mots : “A Londres, De Sloover et moi avons été capitaines car les vieux étaient absents. Sur le terrain, on retrouvait Loick Luypaert et John-John Dohmen qui ont plus d’expérience. Ils n’avaient aucun souci avec la décision de Michel.”

Il va même plus loin. “Une affaire comme celle qui ébranle les Diables rouges est impossible chez nous. Nous nous respectons trop pour nous mettre en avant à titre individuel.”

Le Lion rappelle les caractéristiques de ce qu’il estime être un bon capitaine : “Un joueur qui respecte le groupe, qui a une présence, qui met en avant le collectif et qui parle bien.”

Du côté des Red Panthers, le mode de fonctionnement est légèrement différent. Le brassard de capitaine se partage entre trois Reds : Barbara Nelen, Alix Gerniers et Michelle Struijk. “A ma connaissance, personne ne se plaint de la situation, explique Alix Gerniers. Toutes les trois, nous nous complétons bien avec des personnalités différentes. Nous nous entendons avec toutes les filles. Pour être honnête, je ne me souviens plus vraiment comment le choix a été effectué. Nous vivons ainsi depuis deux ans. Je ne crois pas que le coach changera pour l’Euro.”

Mercredi, les Lions et les Panthers seront à nouveau guidées par leur capitaine. Quel que soit son nom.

Le programme des Red Lions (A Anvers)

Belgique – Australie 20 juin 20h40

Belgique – Nouvelle-Zélande 21 juin 20h40

Belgique – Espagne 30 juin 20h40

Belgique – Pays-Bas 1er juillet 16h40

Belgique – Espagne 3 juillet 20h40

Belgique – Pays-Bas 4 juillet 20h40

Le programme des Red Panthers (A Anvers)

Belgique – Nouvelle-Zélande 21 juin 18h10

Belgique – Pays-Bas 1er juillet 14h10

Belgique – Etats-Unis 2 juillet 16h40

Belgique – Pays-Bas 4 juillet 18h10

Belgique – Etats-Unis 5 juillet 20h40