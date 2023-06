Belgique - Nouvelle-Zélande 1-0

Belgique : L. Van Doren ; Boccard, A. Van Doren, Luypaert, E. Stockbroekx ; Wegnez, Dohmen, Van Oost ; Cosyns, De Kerpel, T. Stockbroekx ; puis Poncelet, Onana, van Dessel, de Sloover, Ghislain, Dockier

Nouvelle-Zélande : Dixon ; Boyde, Morrison, Hiha, Lane, Yorston, Sarikaya, Woods, Russell, Tarrant, Phillips ; puis Brydon, Buschl, Culhane, Baker, Thomas, Houlbrooke, Hayward (gardien).

Arbitres : M. M. Madden (Eco) et Mme A. Rostron (AfS)

Carte verte : 36e Van Oost

Carte jaune: 60e Sarikaya

Le but : 11e Cosyns sur pc (1-0)

Penalty corner Belgique 1/6 et Nouvelle-Zélande 0/1

Les Red Lions poursuivent leur tournée triomphale à Anvers dans le cadre de la Pro League. Ils ont battu sans forcer la Nouvelle-Zélande au terme d'un match sous contrôle où ils ont multiplié les belles combinaisons avec les jeunes qui ont pris du galon.

Après un round d’observation de six minutes, la Belgique concédait le premier pc pour un kick de Poncelet. Loic Van Doren sortait le sleep de Russel du plastron et était tout content de voir le rebond de Phillips filer à côté. Les Belges créaient leur première occasion sur une réception d’un long flick par Dohmen dans le cercle. Il était seul et avait le temps de tirer, mais l’arbitre Madden sifflait un peu vite le pc. Dohmen pestait. Sur le premier pc, le sleep de Cosyns était stoppé. Sur le deuxième pc, le sleep de Luypaert était repoussé par le premier sorteur. Sur le troisième pc, Cosyns faisait une… Cosyns, c’est-à-dire un sleep relevé en pleine lucarne, côté line-stop(1-0). A la 13e minute, Onana jouait bien le coup pour amener un 4e pc. Les Reds usaient du flick dans le cercle avec une belle réussite.

Sur un mouvement Onana-Boccard, Van Dessel recevait une balle en bord de cercle et cadrait un gros tir repoussé par Dixon à la 18e minute. Les Belges contrôlaient les débats. Les Reds jouent vite, font bien tourner la balle et surtout s’amusent sur ce terrain anversois. Les beaux mouvements s’enchaînaient, notamment ce une-deux dans le cercle avec Van Doren. Van Dessel, aussi, amusait la galerie. Il était au four et au moulin. A la 29e, Boccard ponctuait d’un tir contré un beau mouvement collectif. Juste avant la pause, Houlbrooke ne déviait pas un centre alors qu’il était seul au deuxième poteau.

La deuxième mi-temps était marquée par ce tir de T. Stockbroekx à la 34e minute. Le rythme avait baissé d’un cran. Les Reds poursuivaient leurs actions collectives pour le plus grand bonheur des spectateurs. A la 41e minute, Gauthier Boccard demandait la video pour un kick que madame Rostron n'avait pas vu. La video le confirmait. Cosyns ne cadrait pas. Ce troisième quart, qui n'avait rien de mémorable, s'achevait par un appel en profondeur de T. Stockbroekx. Il tentait de passer au-dessus d'Hayward. En vain.

Lors du dernier quart, la physionomie ne changeait pas. La domination était belge. Le plaisir aussi. Sur pc, De Kerpel n'était pas loin du break à la 56e minute. Les Néo-Zélandais ne créaient rien dans ce dernier quart. Les Belges s'installaient durablement dans la moitié des Kiwis.